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Posted 7 января 2020, 10:11

Published 7 января 2020, 10:11

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

СК

Джип главного единороса Бурятии сбил девушку насмерть

7 января 2020, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. СК
В Республике Бурятия внедорожник сбил молодую девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась, водитель с места происшествия скрылся, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным популярного телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, машина, сбившая девушку, принадлежит главному единоросу Республики Бурятия, вице-спикеру регионального парламента Баиру Жамбалову.

По информации следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия, происшествие случилось вечером 5 января возле села Батурино Прибайкальского района.

17-летняя девушка переходила дорогу, когда в нее на огромной скорости врезался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Травмы, полученные девочкой, оказались не совместимы с жизнью. После случившегося мужчина за рулем автомобиля скрылся с места происшествия.

Несколько часов спустя предприниматель из города Улан-Удэ Галуст Пилосян явился в местное отделение полиции и признался в совершении наезда на девушку. Он рассказал, что возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель за рулем автомобиля своего знакомого. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП дали аналогичные показания. По версии следствия, мужчина был трезв.

В отношении Галуста Пилосяна возбуждено уголовное дело: предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия). Ведется следствие. Также решается вопрос об избрании в отношении Пилосяна меры пресечения в виде содержания под стражей.

Гибель молодой девушки вызвала в республике широкий общественный резонанс. Происшествие стало предметом обсуждения в социальных сетях и телеграм-каналах. Пользователи недоумевают, почему водитель внедорожника поспешил скрыться с места ДТП, если был трезв, и куда он поехал после аварии? «Не произошла ли взаимовыгодная рокировочка?» - спрашивают у своих читателей авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Свердловской области мэр города сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

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#Новости#Бурятия
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