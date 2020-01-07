Джип главного единороса Бурятии сбил девушку насмерть

Несколько часов спустя предприниматель из города Улан-Удэ Галуст Пилосян явился в местное отделение полиции и признался в совершении наезда на девушку. Он рассказал, что возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель за рулем автомобиля своего знакомого. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП дали аналогичные показания. По версии следствия, мужчина был трезв.