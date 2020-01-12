Эксперты составили топ-10 регионов по количеству проданных электромобилей

Posted 12 января 2020, 11:51
Published 12 января 2020, 11:51
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за одиннадцать месяцев 2019 года россияне купили 325 новых электромобилей. Спрос по сравнению с таким же периодом в 2018 году вырос в 2,7 раза.
При этом больше всего электромобилей купили москвичи (107 штук) и жители Подмосковья (24 машины). Приморье оказалось на третьем месте рейтинга, жители региона купили 22 новых электрокара.
В топ-10 также фигурируют Санкт-Петербург (17), Краснодарский край (15), Иркутская область (11), Свердловская область (10), Хабаровский край (9), Пермский край (9) и Красноярский край (9).
Самые популярными по-прежнему остаются электрокары трёх марок — Jaguar (125), Nissan (121) и Tesla (69).