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Posted 12 января 2020, 11:51

Published 12 января 2020, 11:51

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

машина

Эксперты составили топ-10 регионов по количеству проданных электромобилей

12 января 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi. машина
Сюжет
Машины
Приморский край занял третье место по количеству купленных в прошлом году электромобилей. Больше покупок электрокаров совершено только в Москве и Подмосковье, сообщает «Восток-Медиа».

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за одиннадцать месяцев 2019 года россияне купили 325 новых электромобилей. Спрос по сравнению с таким же периодом в 2018 году вырос в 2,7 раза.

При этом больше всего электромобилей купили москвичи (107 штук) и жители Подмосковья (24 машины). Приморье оказалось на третьем месте рейтинга, жители региона купили 22 новых электрокара.

В топ-10 также фигурируют Санкт-Петербург (17), Краснодарский край (15), Иркутская область (11), Свердловская область (10), Хабаровский край (9), Пермский край (9) и Красноярский край (9).

Самые популярными по-прежнему остаются электрокары трёх марок — Jaguar (125), Nissan (121) и Tesla (69).

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#Новости#Общество#Машины
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