Открываем кошельки: Банк России рассказал о нововведениях 2020 года

Размер требований в рамках одного обращения не может превышать 500 тыс. рублей. Кроме того, до обращения к омбудсмену потребитель должен попытаться самостоятельно решить спор с компанией. Если человек с ответом не согласен или его не получил, он направляет денежное требование омбудсмену.