Управляющую компанию во Владивостоке обвиняют в убийстве подвальных кошек

О происходящем в доме в районе Вторая речка на своей странице в сети рассказала одна из зоозащитниц. По словам активистки, в начале декабря 2019 года управляющая компания «Витан» во главе с председателем совета дома Тарасом Т., имеющим в собственности всего 1/10 квартиры и фактически в ней не проживающим, закрыла подвалы дома, замуровав там живьём 8 кошек.