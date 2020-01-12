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Posted 12 января 2020, 04:25

Published 12 января 2020, 04:25

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

котик

Управляющую компанию во Владивостоке обвиняют в убийстве подвальных кошек

12 января 2020, 04:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi. котик
Сюжет
Животные
Во Владивостоке зоозащитники обвиняют управляющую компанию в убийстве подвальных кошек. Настоящая зооовойна развернулась в доме на Кирова, 24а, сообщает «Восток-Медиа».

О происходящем в доме в районе Вторая речка на своей странице в сети рассказала одна из зоозащитниц. По словам активистки, в начале декабря 2019 года управляющая компания «Витан» во главе с председателем совета дома Тарасом Т., имеющим в собственности всего 1/10 квартиры и фактически в ней не проживающим, закрыла подвалы дома, замуровав там живьём 8 кошек.

«Через несколько дней по инициативе неравнодушных граждан подвал был открыт. Волонтеры пытались отловить кошек, удалось поймать 6, остальные не давались в руки. Через несколько дней трупы 2х котов из подвала были найдены со следами насильственной смерти», — пишет зоозащитница.

На этой неделе, 8 января, проходило собрание жильцов дома, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация. Прибывшим на место зоозащитникам всячески препятствовали, пытались ослепить, драться.

Через несколько дней, а именно в субботу, 11 января, очевидцы услышали душераздирающие крики животных и сообщили об этом зоозащитникам. Только с помощью сотрудников полиции волонтерам удалось изъять из подвала труп 1 кошки, но, говорят зоозащитники, исчезло большее количество животных.

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#Новости#Животные#Кошки
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