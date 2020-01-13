Дальний Восток эвакуируют. Десятки школ и вузов получили сообщения о минировании

Posted 13 января 2020, 01:42
Published 13 января 2020, 01:42
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В понедельник, 13 января, волна сообщений о подготовке взрывов прокатилась по 10 школам Владивостока. Похожее сообщение получили во ВГУЭС. Школьников и студентов массово эвакуировали.
Также известно о массовой эвакуации учреждений в Хабаровске — около 70 школ, детский сад, спорткомплекс «Ерофей», вузы. Такая же тревожная ситуация наблюдается в Благовещенске.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации учеников школ № 11 и № 33. Кроме того, есть информация об эвакуации студентов из ВГУЭС.