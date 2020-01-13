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Posted 13 января 2020, 01:42

Published 13 января 2020, 01:42

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

полицейская машина

Дальний Восток эвакуируют. Десятки школ и вузов получили сообщения о минировании

13 января 2020, 01:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi. полицейская машина
Сюжет
Школьники
Десятки образовательных учреждений Дальнего Востока получили сообщения о минировании. Идёт проверка школ и высших учебных заведений, сообщает «Восток-Медиа».

В понедельник, 13 января, волна сообщений о подготовке взрывов прокатилась по 10 школам Владивостока. Похожее сообщение получили во ВГУЭС. Школьников и студентов массово эвакуировали.

Также известно о массовой эвакуации учреждений в Хабаровске — около 70 школ, детский сад, спорткомплекс «Ерофей», вузы. Такая же тревожная ситуация наблюдается в Благовещенске.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации учеников школ № 11 и № 33. Кроме того, есть информация об эвакуации студентов из ВГУЭС.

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#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Амурская область#Школьники#Студенты#Эвакуация
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