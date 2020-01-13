В ГИБДД озвучили причину наезда на пешеходов во Владивостоке

30-летний водитель пояснил, что пешеходный переход плохо освещается. И он не заметил идущих по нему мать с сыном. И сбил их. Стаж его вождения составляет пять лет. По словам сотрудников ведомства, мужчина будет привлечён к ответственности. Сейчас организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.