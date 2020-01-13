В ГИБДД озвучили причину наезда на пешеходов во Владивостоке

Posted 13 января 2020, 01:45
Published 13 января 2020, 01:45
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшей аварии. Так, в районе улицы Котельникова во Владивостоке 37-летняя женщина и её шестилетний сын переходили дорогу по пешеходному переходу. Однако попали под колёса автомобиля. Мальчик получил сотрясение головного мозга, жительница Владивостока — ушибы. Прибывшие медики отправили пострадавших в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.
30-летний водитель пояснил, что пешеходный переход плохо освещается. И он не заметил идущих по нему мать с сыном. И сбил их. Стаж его вождения составляет пять лет. По словам сотрудников ведомства, мужчина будет привлечён к ответственности. Сейчас организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что об аварии изначально рассказали пользователи соцсетей. Они также считают, что пешеходный переход практически не освещается. И водителям иногда не видно переходящих дорогу людей.