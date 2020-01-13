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Posted 13 января 2020, 01:45

Published 13 января 2020, 01:45

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В ГИБДД озвучили причину наезда на пешеходов во Владивостоке

13 января 2020, 01:45
Сюжет
Происшествие
Водителя, который сбил мать и ребёнка в районе улицы Котельникова во Владивостоке, привлекут к ответственности. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшей аварии. Так, в районе улицы Котельникова во Владивостоке 37-летняя женщина и её шестилетний сын переходили дорогу по пешеходному переходу. Однако попали под колёса автомобиля. Мальчик получил сотрясение головного мозга, жительница Владивостока — ушибы. Прибывшие медики отправили пострадавших в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.

30-летний водитель пояснил, что пешеходный переход плохо освещается. И он не заметил идущих по нему мать с сыном. И сбил их. Стаж его вождения составляет пять лет. По словам сотрудников ведомства, мужчина будет привлечён к ответственности. Сейчас организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что об аварии изначально рассказали пользователи соцсетей. Они также считают, что пешеходный переход практически не освещается. И водителям иногда не видно переходящих дорогу людей.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Наезд на пешехода#ДТП
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