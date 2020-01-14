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Posted 14 января 2020, 05:17

Published 14 января 2020, 05:17

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

дети

Розыск: в Приморье пропали смуглая девочка и мальчик с прямым носом

14 января 2020, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi. дети
Сюжет
Подростки
В Уссурийском городском округе пропали два подростка. Мальчик и девочка. До сих пор родные и близкие ничего не знают о том, где они находятся. Сотрудники полиции объявили розыск. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что в Уссурийске пропали несовершеннолетние: 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. В случае, если жители региона знают информацию о том, где находятся подростки, они могут сообщить об этом в отдел полиции в Уссурийске.

Так, пропала 14-летняя Галина Л. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, цвет кожи смуглый, волосы до плеч. В последний раз её видели в синей куртке, шапке с бубоном белого цвета. В полииции также рассказали о том, что девочка сильно прищуривает глава из-за плохого зрения.

Пропал 13-летний Роман К. Приметы: рост 180, глаза карие, нос — прямой. В последний раз на нём была серая куртка, джинсы и кроссовки чёрного цвета. Мальчик при ходьбе постоянно сутулится и носит очки.

ОБНОВЛЕНИЕ 21:30: пропавшие в Приморье дети найдены живыми и здоровыми — подробнее тут.

#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Подростки#Розыск
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