Розыск: в Приморье пропали смуглая девочка и мальчик с прямым носом

Posted 14 января 2020, 05:17
Published 14 января 2020, 05:17
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что в Уссурийске пропали несовершеннолетние: 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. В случае, если жители региона знают информацию о том, где находятся подростки, они могут сообщить об этом в отдел полиции в Уссурийске.
Так, пропала 14-летняя Галина Л. Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, цвет кожи смуглый, волосы до плеч. В последний раз её видели в синей куртке, шапке с бубоном белого цвета. В полииции также рассказали о том, что девочка сильно прищуривает глава из-за плохого зрения.
Пропал 13-летний Роман К. Приметы: рост 180, глаза карие, нос — прямой. В последний раз на нём была серая куртка, джинсы и кроссовки чёрного цвета. Мальчик при ходьбе постоянно сутулится и носит очки.