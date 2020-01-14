Розыск: в Приморье пропали смуглая девочка и мальчик с прямым носом

В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали о том, что в Уссурийске пропали несовершеннолетние: 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. В случае, если жители региона знают информацию о том, где находятся подростки, они могут сообщить об этом в отдел полиции в Уссурийске.