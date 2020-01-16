vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2020, 03:19

Published 16 января 2020, 03:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Самолет

Авиакомпанию для перелётов на Дальний Восток могут создать по поручению Путина

16 января 2020, 03:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Самолет
Новая авиакомпания появится на Дальнем Востоке. Она будет совершать местные и региональные авиаперелеты. Правительству РФ было дано поручение проработать возможность создания авиакомпании и маршруты, по которым будут совершаться перелеты, сообщает «Восток-Медиа».

По данным «Интерфакс», совещание с членами правительства состоялось еще в середине декабря прошлого года. Глава государства поручил правительству РФ проработать создание авиакомпании для перелетов пассажиров на Дальнем Востоке. Она будет совершать местные и региональные рейсы. При этом правительству необходимо проработать конкретные маршруты с учетом пассажиропотока и аэропортов, модернизация которых уже запланирована.

В правительстве РФ также должны обсудить объемы производства российских самолетов. И их количество, необходимое для перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Не исключено, что стоимость билетов на авиаперелеты будет ниже, чем у остальных авиакомпаний. Владимир Путин также поручил подготовить проект для снижения авиационного керосина.

Ранее агентство писало о том, что в компании «Аэрофлот» были намерены отказаться от льготных авиабилетов по маршрутам из Дальнего Востока в другие регионы. На ситуацию во время большой пресс-конференции отреагировал глава государства. Он пояснил, что компания нагнетает и выдавливает деньги.

Материалы по теме
Жителям Владивостока не хватило льготных авиабилетов В Приморье прекратили продажу льготных авиабилетовТак быстро? «Аэрофлот» закрыл продажу льготных авиабилетов для приморцев
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Льготные перелеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика