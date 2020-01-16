Авиакомпанию для перелётов на Дальний Восток могут создать по поручению Путина

Posted 16 января 2020, 03:19
Published 16 января 2020, 03:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным «Интерфакс», совещание с членами правительства состоялось еще в середине декабря прошлого года. Глава государства поручил правительству РФ проработать создание авиакомпании для перелетов пассажиров на Дальнем Востоке. Она будет совершать местные и региональные рейсы. При этом правительству необходимо проработать конкретные маршруты с учетом пассажиропотока и аэропортов, модернизация которых уже запланирована.
В правительстве РФ также должны обсудить объемы производства российских самолетов. И их количество, необходимое для перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Не исключено, что стоимость билетов на авиаперелеты будет ниже, чем у остальных авиакомпаний. Владимир Путин также поручил подготовить проект для снижения авиационного керосина.
Ранее агентство писало о том, что в компании «Аэрофлот» были намерены отказаться от льготных авиабилетов по маршрутам из Дальнего Востока в другие регионы. На ситуацию во время большой пресс-конференции отреагировал глава государства. Он пояснил, что компания нагнетает и выдавливает деньги.