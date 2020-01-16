Авиакомпанию для перелётов на Дальний Восток могут создать по поручению Путина

В правительстве РФ также должны обсудить объемы производства российских самолетов. И их количество, необходимое для перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Не исключено, что стоимость билетов на авиаперелеты будет ниже, чем у остальных авиакомпаний. Владимир Путин также поручил подготовить проект для снижения авиационного керосина.