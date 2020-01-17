Доллар за 200? Эксперт объяснил свои слова о росте курса

«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса, но только в одну сторону. То есть, в сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно», — рассказал на своей официальной странице в соцсетях Алексей Ведеев.