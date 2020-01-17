Доллар за 200? Эксперт объяснил свои слова о росте курса

Posted 17 января 2020, 04:14
Published 17 января 2020, 04:14
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным РИА Новости, Алексей Ведеев говорил о возможном колебании курса российской валюты. И привёл пример того, что в будущем стоимость доллара может увеличиться до значения более 200 рублей. Некоторые федеральные СМИ, возможно, приняли его слова буквально и указали на грядущие изменения стоимости валюты.
Позже в социальной сети Facebook бывший замминистра экономического развития объяснил значение его слов. Увеличение стоимости валюты, как оказалось, являлось обычным риторическим примером.
«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса, но только в одну сторону. То есть, в сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно», — рассказал на своей официальной странице в соцсетях Алексей Ведеев.
Ранее агентство писало о том, что на сегодняшний день стоимость доллара по отношению к рублю составляет чуть более 61 рубля.