Не смогли выбраться: два человека погибли при пожаре в Приморье

Posted 18 января 2020, 02:56
Published 18 января 2020, 02:56
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, пожарные узнали о том, что горит частный дом в селе Лазо Лазовского района края. Они через пять минут уже были на месте происшествия. Специалисты заметили, что горит крыша, веранда, кухня и комната. В доме находились тела двух людей преклонного возраста без признаков жизни. Их передали прибывшим на место ЧП медикам.
За час представителям ведомства удалось полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Теперь компетентным ведомствам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство писало о том, что в новогодние праздники в Уссурийском городском округе сгорел частный дом. В этот момент в квартире находились дети. Семиклассница Лера спасла своего братика, побежала к соседям, которые потом обратились к спасателя.