Не смогли выбраться: два человека погибли при пожаре в Приморье

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, пожарные узнали о том, что горит частный дом в селе Лазо Лазовского района края. Они через пять минут уже были на месте происшествия. Специалисты заметили, что горит крыша, веранда, кухня и комната. В доме находились тела двух людей преклонного возраста без признаков жизни. Их передали прибывшим на место ЧП медикам.