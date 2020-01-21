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Posted 21 января 2020, 13:44

Published 21 января 2020, 13:44

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Картина дня в Приморье: Пушкарёв во Владивостоке, радиоактивная машина и потепление

21 января 2020, 13:44
Самые интересные события вторника – в обзоре «Восток-Медиа»

Пушкарёва вернули во Владивосток

Игоря Пушкарёва привезли по Владивосток. Пока бывший мэр столицы Приморья находится в СИЗО на Партизанском проспекте, однако, по словам его адвоката Александра Высоцкого, впоследствии экс-градоначальника доставят в одну из местных колоний, где он и будет отбывать наказание. Напомним, что по приговору суда бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв получил 15 лет лишения свободы.

Осторожно: радиоактивно!

Во Владивостоке впервые за последние три года обнаружен радиоактивный автомобиль – опасную машину привезли из Японии и теперь отправят обратно на родину. По данным пресс-службы Владивостокской таможни, обнаруженный в порту автомобиль Toyota Prius Hybrid оказался загрязнён бета-активными радионуклидами. По всей вероятности, это произошло после на атомной станции Фукусима-1 в марте 2011 года.

Неглобальное потепление

Тем временем приморцы ожидают обещанного синоптиками невероятного потепления: в среду, 22 января, на юге края может потеплеть до положительных значений, вероятны оттепели, столбик термометра поднимется до 0… +3 градусов по Цельсию.

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