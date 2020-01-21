Картина дня в Приморье: Пушкарёв во Владивостоке, радиоактивная машина и потепление

Игоря Пушкарёва привезли по Владивосток. Пока бывший мэр столицы Приморья находится в СИЗО на Партизанском проспекте, однако, по словам его адвоката Александра Высоцкого, впоследствии экс-градоначальника доставят в одну из местных колоний, где он и будет отбывать наказание. Напомним, что по приговору суда бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв получил 15 лет лишения свободы.