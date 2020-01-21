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Posted 21 января 2020, 09:57

Published 21 января 2020, 09:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

грипп

Приморские специалисты рассказали о симптомах пневмонии, убивающей людей в Китае

21 января 2020, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi. грипп
Сюжет
COVID-19
В Приморье делается все возможное, чтобы не пропустить на территорию края смертельно опасный вирус, распространяющийся в Китае, сообщает «Восток-Медиа».

По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в пунктах пропуска через границу, расположенных на территории региона, проводится тщательный санитарно-карантинный контроль. Специалисты измеряют температуру и следят за общим состоянием прибывающих в край туристов. Особое внимание уделяется тем, кто пересекает российско-китайскую границу, ведь именно на территории Поднебесной был обнаружен смертельно опасный коронавирус, уже погубивший четырех человек.

Так, с начала года на госгранице были осмотрены почти 87 тысяч человек. Случаев пневмонии, аналогичной той, что была обнаружена в китайской провинции Хубэй, выявлено не было.

Однако, как сообщили в Роспотребнадзоре, в больницах и поликлиниках Приморья опрашивают пациентов на предмет того, посещали ли они в последнее время КНР. Об опасной инфекции, атакующей жителей соседней страны, проинформированы и туристические компании края.

Специалисты ведомства обращают особое внимание жителей края, планирующих поездки в Азию, на необходимость профилактики ОРВИ. Приморцам, заболевшим в течение 14 дней после возращения из Китая, необходимо вызвать врача на дом, предупредив медучреждение о своем недавнем пребывании в КНР.

«Основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа. В дальнейшем появляется дыхательная недостаточность, одышка (эти симптомы появляются на 3-7 день после начала развития болезни)», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Как сообщало «Восток-Медиа», смертельно опасный коронавирус уже погубил 4 граждан КНР и продолжает распространяться, передаваясь в том числе и от человека к человеку.

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#Новости#Общество#COVID-19
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