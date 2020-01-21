Приморские специалисты рассказали о симптомах пневмонии, убивающей людей в Китае

По информации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в пунктах пропуска через границу, расположенных на территории региона, проводится тщательный санитарно-карантинный контроль. Специалисты измеряют температуру и следят за общим состоянием прибывающих в край туристов. Особое внимание уделяется тем, кто пересекает российско-китайскую границу, ведь именно на территории Поднебесной был обнаружен смертельно опасный коронавирус, уже погубивший четырех человек.