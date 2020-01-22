Олег Кожемяко «закадрил» министра Сахалинской области

За девять лет Анна Харченко доросла до замминистра финансов правительства Амурской области. А в январе 2017 года вслед за Олегом Кожемяко переехала в Сахалинскую область, где стала и. о. министра финансов региона. С 21 января 2020 года она вступила в должность министра финансов в Приморье.