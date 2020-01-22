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Posted 22 января 2020, 02:51

Published 22 января 2020, 02:51

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Олег Кожемяко «закадрил» министра Сахалинской области

22 января 2020, 02:51
Анна Харченко променяла пост министра финансов в правительстве Сахалина на аналогичную должность в правительстве Приморья. Эксперты говорят, что глава региона Олег Кожемяко собирает в Приморье лучшие кадры Дальнего Востока, сообщает «Восток-Медиа».

По информации правительства Приморского края, начала свою деятельность Анна Харченко в налоговой инспекции в Амурской области. После того, как она окончила Хабаровскую академию экономики и права, она стала работать в финансовом управлении администрации города Тында. С 2000 по 20009 годы чиновница работала в должности вице-мэра города.

За девять лет Анна Харченко доросла до замминистра финансов правительства Амурской области. А в январе 2017 года вслед за Олегом Кожемяко переехала в Сахалинскую область, где стала и. о. министра финансов региона. С 21 января 2020 года она вступила в должность министра финансов в Приморье.

До Анны Харченко обязанности министра финансов в Приморье исполняла Ольга Коваль. Теперь она стала её замом.

#Новости#Владивосток#Министры#Власть
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