Во Владивостоке продают торговый центр скандального застройщика

Сейчас оба эти здания: торговый центр на Семеновской, 15 и бизнес-центр на Мордовцева, 6, вместе с прилегающей территорией-автопарковкой во дворе — выставлены на торги. Банкрот — владелец недвижимости, ООО «Век», зарегистрированное некогда в Казани, но также с бенефициаром на острове Кипр, владеет этим комплексом недвижимости с 2007 года. Купив здание на Мордовцева, 6 у ООО «РГС-недвижимость» в сентябре 2006 года. А права на торговый центр на Семеновской, 15, получив в марте 2007 года через некий инвестиционный договор с ООО «Отечество».