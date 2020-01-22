Во Владивостоке продают торговый центр скандального застройщика

Posted 21 января 2020, 22:30
Published 21 января 2020, 22:30
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Предприниматель Валерий Селезнев, владевший ювелирными магазинами и построивший в историческом центре Владивостока три крупных торгово-административных здания, с мандатом депутата Госдумы от ЛДПР уехал в столицу, а его бывшее имущество «идет с молотка» по банкротству.
14 января на интернет-сайте государственного реестра банкротов появилось объявление о выставлении на торги в форме открытого аукциона имущества очередного должника. Данное объявление, на фоне тысяч других, привлекло тем, что в нем шла речь об известном во Владивостоке объекте — торговом центре Clover House — расположенном по адресу улица Семёновская, 15. Это здание знакомо большинству жителей и гостей краевого центра, поскольку своим фасадом выходит на центральную остановку городских автобусов «Площадь Семёновская», более «проходного» места, чем транспортный узел, откуда люди едут в разные концы города, трудно придумать.
В последние несколько лет торговый центр стал популярен и у туристов из КНР, массово скупавших там сувениры, ювелирные изделия, конфеты, шоколад и алкоголь. И, казалось бы, дела должны идти в гору, а тут — банкротство и имущество «с молотка»…
Если вспомнить недавнюю, в масштабах Владивостока, историю, то вместо нынешнего торгового центра на перекрестке Алеутской и Семеновской был старый двухэтажный дом дореволюционной постройки, без коммунальных удобств. В середине 90-х его снесли, обустроив там сквер с клумбой со «слониками», а развязкой транспорта служила соседняя площадь Адмирала Фокина. Однако мэр Виктор Черепков затеял перенос центральной остановки троллейбусов к перекрестку Партизанского проспекта и улицы Октябрьской (где остановка осталась, но троллейбусов давно нет), а его преемник Юрий Копылов часть сквера благоустроил, снеся среди прочих старых построек пивбар «Боцман», а часть отдал под транспортный узел автобусов.
После чего появился таинственный застройщик, ООО «РГС-недвижимость» из Москвы с учредителями на Кипре, и в уголочке воздвиг торгово-административный центр, названный тогда «Времена года» по адресу улица Мордовцева, 6. А еще через год, уже при мэре Владимире Николаеве, на месте остатков сквера начали строить торговый центр в его нынешнем виде. Заявлялось, что здесь горожане по пути домой с работы смогут сделать все необходимые покупки прямо на остановке перед посадкой в автобус.
Сейчас оба эти здания: торговый центр на Семеновской, 15 и бизнес-центр на Мордовцева, 6, вместе с прилегающей территорией-автопарковкой во дворе — выставлены на торги. Банкрот — владелец недвижимости, ООО «Век», зарегистрированное некогда в Казани, но также с бенефициаром на острове Кипр, владеет этим комплексом недвижимости с 2007 года. Купив здание на Мордовцева, 6 у ООО «РГС-недвижимость» в сентябре 2006 года. А права на торговый центр на Семеновской, 15, получив в марте 2007 года через некий инвестиционный договор с ООО «Отечество».
Именно участие ООО «Отечество», принадлежавшее Валерию Селезневу, проливает свет на истинных владельцев ряда компаний, фигурировавших в сделках и договорах 2003–2007 годов, в ходе постройки и перепродажи этих центров. Поскольку тогда же, Валерий Селезнев напрямую, через ООО «Отечество», запустил еще более дерзкий проект: начав возводить на месте бывшего сквера перед зданием мэрии на Океанском проспекте «многоярусную парковку для автотранспорта». Но когда стало расти многоэтажное офисное здание, и чуть не рухнул накренившийся башенный кран, пришлось объясняться…
Впрочем, скандалы Валерия Селезнева никогда особо не смущали. И даже на фоне превращения бывшей «парковки» в 16-этажный бизнес-центр, известный сейчас как «Фрэш-плаза», на Океанском проспекте, 17, Валерий Сергеевич сотоварищи успешно вложились в избирательную кампанию и Селезнев получил мандат депутата Госдумы от ЛДПР.
Однако потом возник новый виток скандала уже на столичном уровне: в апреле 2010 года бывший НОМОС-банк стал требовать долг свыше 33 миллионов долларов, взятых застройщиком ООО «Отечество» на строительство «Фрэш-плазы», позднее оформленных на ООО «Федерация», также ранее подконтрольное Селезневу. Суд деньги с должников взыскал, однако сам депутат открестился от своего участия в деятельности указанных фирм, подчеркнув, что после своего избрания в Госдуму в 2007 году не имел отношения к этим компаниям.
Таким образом, на данный момент юридические лица, участвовавшие в схемах получения под застройку дорогостоящей земли в историческом центре Владивостока сами стали историей: часть из них ликвидированны, другие — в стадии ликвидации или конкурсного управления.
Торги намечены на 17 февраля, начальная стоимость лота — 1 миллиард 748 миллионов рублей. В лот входят оба здания и земельные участки (на праве аренды). Кредитор, инициировавший банкротство ООО «Век», некая московская фирма «Менеджмент-консалтинг», основной вид деятельности которой заключается в управлении фондами. Эта компания владеет небольшими долями у таких известных игроков рынка, как, например АО «Известия» (15%), Банк АО «Открытие Холдинг» (8,8%), ПАО «МРСК Юга» (21%).
Но, памятуя историю строительства и перепродаж этой недвижимости, когда владельцы-юрлица менялись сугубо формально, оставляя истинных хозяев в «оффшорной тени», можно предположить, что и в этот раз банкротство и торги могут оказаться очередным «финтом», позволяющим вывести имущество на нового формального владельца, оставив ни с чем множество мелких кредиторов.
Подобные «финты», кстати говоря, с самим ООО «Век» проделывало ООО «Держава» — одна из фирм-арендаторов, некогда подконтрольная Илье Спокойнову-Митькину, за долги которой он даже авалировал вексель на сумму свыше миллиона рублей. Тем не менее, ООО «Держава», задолжав «Веку» за аренду несколько миллионов, исчезла из поля зрения так, что ее не смогли разыскать даже старательные судебные приставы-исполнители.
Впрочем, Валерий Селезнев, Алексей Авершин и Илья Спокойнов-Митькин давно и хорошо знакомы. Авершин с Селезневым баллотировались в Госдуму в списке ЛДПР, а со Спокойновым и его женой Свиридовой Авершин проходил по одному и тому же уголовному делу. Так что, за участь этих граждан можно не волноваться. Наверняка выкрутятся.