Четырёх человек с подозрением на коронавирус обследовали в Приморье

Posted 23 января 2020, 23:23
Published 23 января 2020, 23:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации управления Роспотребнадзора по Приморью, граждан с признаками коронавируса отправили на обследование. Однако заболевание не подтвердилось. Всего в пунктах пропуска и в аэропорту были обследованы почти 100 тысяч человек, 73 тысячи из них — приезжие из Китая. Проверки будут продолжены.
В ведомстве добавили, что никто из приморцев не обращался с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Но жителям региона всё-таки рекомендуют воздержаться от поездок в КНР на период неблагоприятной ситуации. Следует также соблюдать меры предосторожности: мыть руки, не посещать рынки, где продают животных и морепродукты, а также зоопарки.
Ранее агентство писало о том, что в КНР почти 20 человек погибли от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В больницах находятся около 600 человек. Краевые власти также рекомендуют жителям Приморья не посещать КНР.