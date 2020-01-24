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Posted 23 января 2020, 23:23

Published 23 января 2020, 23:23

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

болезнь

Четырёх человек с подозрением на коронавирус обследовали в Приморье

23 января 2020, 23:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi. болезнь
Сюжет
COVID-19
В морских и автомобильных пунктах пропуска, в Международном аэропорту Владивосток усилены меры безопасности в связи с новой коронавирусной инфекцией в КНР. В января в пункте пропуска через государственную границу РФ были выявлены четыре человека с подозрением на заболевание, сообщает «Восток-Медиа».

По информации управления Роспотребнадзора по Приморью, граждан с признаками коронавируса отправили на обследование. Однако заболевание не подтвердилось. Всего в пунктах пропуска и в аэропорту были обследованы почти 100 тысяч человек, 73 тысячи из них — приезжие из Китая. Проверки будут продолжены.

В ведомстве добавили, что никто из приморцев не обращался с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Но жителям региона всё-таки рекомендуют воздержаться от поездок в КНР на период неблагоприятной ситуации. Следует также соблюдать меры предосторожности: мыть руки, не посещать рынки, где продают животных и морепродукты, а также зоопарки.

Ранее агентство писало о том, что в КНР почти 20 человек погибли от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В больницах находятся около 600 человек. Краевые власти также рекомендуют жителям Приморья не посещать КНР.

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#Новости#Общество#Владивосток#Инфекция#COVID-19
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