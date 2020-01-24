Четырёх человек с подозрением на коронавирус обследовали в Приморье

По информации управления Роспотребнадзора по Приморью, граждан с признаками коронавируса отправили на обследование. Однако заболевание не подтвердилось. Всего в пунктах пропуска и в аэропорту были обследованы почти 100 тысяч человек, 73 тысячи из них — приезжие из Китая. Проверки будут продолжены.