В Приморье адвокат передавал наркотики осуждённому – СК

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что начальник одного из отделов вуза в Приморье попался на мошенничестве. По версии следствия, мужчина, который являлся начальником отдела внешнего клининга одного из вузов, ввёл в заблуждение предпринимателя. Он сообщил, что вуз будет заключать с предпринимателем договор только в том случае, если тот передаст ему 10 процентов от полученных сумм за поставку растительного грунта, то есть 300 тысяч рублей. Преступление не было совершено только потому, что действия нарушителя пресекли сотрудники правоохранительных органов.