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Posted 24 января 2020, 10:00

Published 24 января 2020, 10:00

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

следственный комитет

В Приморье адвокат передавал наркотики осуждённому – СК

24 января 2020, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. следственный комитет
В Приморье адвокат будут судить адвоката – юрист обвиняется в сбыте наркотических веществ осужденному, сообщает «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие произошло в городе Артёме летом прошлого года.

По версии следствия, адвокат передал наркотики осуждённому в исправительной колонии ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю.

В отношении юриста было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических веществ, совершенном в исправительном учреждении (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ).

На настоящий момент расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время адвокат предстанет перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что начальник одного из отделов вуза в Приморье попался на мошенничестве. По версии следствия, мужчина, который являлся начальником отдела внешнего клининга одного из вузов, ввёл в заблуждение предпринимателя. Он сообщил, что вуз будет заключать с предпринимателем договор только в том случае, если тот передаст ему 10 процентов от полученных сумм за поставку растительного грунта, то есть 300 тысяч рублей. Преступление не было совершено только потому, что действия нарушителя пресекли сотрудники правоохранительных органов.

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