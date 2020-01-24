В руководстве Генпрокуратуры России началась «эпидемия отставок»

Юрий Гулягин в качестве главного прокурора в Дальневосточном округе также «приложил руку» к громким уголовным делам в ближнем окружении экс-губернатора Сергея Дарькина и попытке уголовного преследования его самого, оказавшейся, впрочем безуспешной. Но на его счету остались дела в отношении вице-губернаторов Приморского края и краевых депутатов с чиновниками: Александра Шишкина, Сергея Степанченко, Владимира Книжника и Игоря Мещерякова, Бориса Гельцера (получил полгода, да и те условно), Павла Попова (позже прекращенное), Евгения Овечкина (с таким же результатом) и многих других. Послужившие делу «имитации бурной деятельности на поприще борьбы с коррупцией».