В руководстве Генпрокуратуры России началась «эпидемия отставок»

Posted 24 января 2020, 08:54
Published 24 января 2020, 08:54
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
На данный момент разные источники называют имена троих заместителей Генпрокурора России, подавших в отставку, где кроме Буксмана и Гриня появились имена Андрея Некрасова и Николая Винниченко.
Также сообщается о намерении уволиться из органов прокуратуры ряда других высокопоставленных сотрудников: начальник кадрового управления Генеральной прокуратуры Сергей Замуруев, начальник управделами Генпрокуратуры Сергей Сергеев, начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламрчук и знакомый дальневосточникам Юрий Гулягин — в настоящее время замгенпрокурора России по Уральскому Федеральному округу, а до 2018 года — возглавлявший окружное управление Генпрокуратуры в ДФО.
При этом отставки заместителей главы надзорного ведомства сам новый Генпрокурор принять не вправе, их утверждают на уровне президента и Совета Федерации.
Тогда как других сотрудников, рангом ниже, вправе уволить и сам новый генпрокурор России Игорь Краснов.
Что же касается причин отставок, то хотя официально о них и не говорится, но за объяснениями далеко ходить не надо: Буксман, Гринь, Некрасов, Винниченко и Гулягин — прямые ставленники и давние соратники Юрия Чайки. Которые, помимо прочего, оказывали и политическое влияние в ряде регионов, путем возбуждения или прекращения уголовного преследования если не самих глав субъектов Федерации, то их ближайшего окружения.
Так, Виктор Гринь в 2006-2007 годах руководил специальной следственной группой, разбиравшейся с деятельностью «организованного преступного сообщества контрабандистов» во главе (по версии следствия на то время) с бывшим сенатором от Приморья Игорем Ивановым и краевым депутатом Геннадием Лысаком. Дело в итоге развалилось, основные фигуранты все остались на свободе, хотя большая их часть покинула пределы России. А в 2009 году Виктор Гринь одним росчерком пера прекратил уголовное преследование вице-губернатора по финансам Хабаровского края Александра Кацубы, обвинявшегося в многомиллионных растратах из краевого бюджета в пользу коммерческого банка через бюджетные кредиты трем частным фирмам.
Юрий Гулягин в качестве главного прокурора в Дальневосточном округе также «приложил руку» к громким уголовным делам в ближнем окружении экс-губернатора Сергея Дарькина и попытке уголовного преследования его самого, оказавшейся, впрочем безуспешной. Но на его счету остались дела в отношении вице-губернаторов Приморского края и краевых депутатов с чиновниками: Александра Шишкина, Сергея Степанченко, Владимира Книжника и Игоря Мещерякова, Бориса Гельцера (получил полгода, да и те условно), Павла Попова (позже прекращенное), Евгения Овечкина (с таким же результатом) и многих других. Послужившие делу «имитации бурной деятельности на поприще борьбы с коррупцией».
С учетом того, что многие из потенциальных «отставников» Генпрокуратуры уже находятся в солидном предпенсионном возрасте (68-69 лет) то рапорты их об отставках, будут, вероятно, удовлетворены. Но многие из них успели заложить начало династий: так, сын Юрия Гулягина, Александр Гулягин возглавляет надзорное ведомство в Воронежской области.