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Posted 26 января 2020, 00:36

Published 26 января 2020, 00:36

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

зимняя рыбалка

Приморских рыбаков предупредили об опасности

26 января 2020, 00:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi. зимняя рыбалка
Сюжет
Зимняя рыбалка
Прогноз погоды для любителей зимней рыбалки составили синоптики. В некоторых местах может тонкий припайный лёд. И рыбакам лучше не рисковать своей жизнью. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», в Амурском заливе в воскресенье 26 января, температура воздуха составит до -4 градусов. Наблюдается увеличение толщины и площади припайного льда. Рыбаков предупреждают, что выходить на образовавшийся припайный лёд опасно. Кроме того любителям подлёдной рыбалки стоит обратить внимание на прикромочную зону припая. И соблюдат правила безопасности.

В Уссурийском заливе днём в последний январский выходной столбики термометров опустятся до -9 градусов. Как и в Амурском заливе, в Уссурийском наблюдается увеличение площади и толщины припайного льда. Это стоит учесть при выборе места для подлёдного лова.

В Заливе Посьет температура воздуха в дневные часы составит -8 градусов. А вот в районах бухт Новгородская и Экспедиции рыбачить точно не стоит. Там припайный лёд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в первые дни января почти 30 транспортных средств провалились под лёд на острове Русский. Рыбакам потребовалась помощь спасателей. Автомобили сильно пострадали. Одному из водителей пришлось продать машину, так как на его восстановление у него денег нет.

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#Новости#Общество#Владивосток#Зимняя рыбалка
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