Приморских рыбаков предупредили об опасности

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в первые дни января почти 30 транспортных средств провалились под лёд на острове Русский. Рыбакам потребовалась помощь спасателей. Автомобили сильно пострадали. Одному из водителей пришлось продать машину, так как на его восстановление у него денег нет.