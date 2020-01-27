Центр Владивостока ждут большие перемены

Posted 27 января 2020, 00:22
Published 27 января 2020, 00:22
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
По информации правительства Приморья, работа над совершенствованием инфраструктуры города ведётся давно. Во время ВЭФ российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили, что специалисты из соседнего государства окажут помощь в планировании.
Компания «Никкен Секкей ЛТД» пришла к выводу, что центр главного города на Дальнем Востоке перегружен предприятиями, а это сильно мешает формированию комфортной городской среды.
Заместитель министерства строительства Приморья Александр Котляров рассказал, что проект разработанного мастер-плана подразумевает развитие прибрежных территорий, благоустройство набережной Амурского залива.
Кроме того, 3 проекта благоустройства презентовала компания «Дальжелдорпроект».
Замглавы администрации города Игорь Белов уточнил, что один из них включает в себя благоустройство территории с учетом действующих транспортных путей — железной дороги около вокзала и морского порта. Планируется создание эстакады, благоустроенной пешеходной зоны над железнодорожными путями и пассажирскими перронами.
Ранее «Восток-Медиа» неоднократно писало о том, что приморскую столицу намерены серьёзно преобразить. Сотрудники японской компании «Никкен Секкей» давно помогают Приморью в решении этого вопроса.