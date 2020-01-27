Центр Владивостока ждут большие перемены

Замглавы администрации города Игорь Белов уточнил, что один из них включает в себя благоустройство территории с учетом действующих транспортных путей — железной дороги около вокзала и морского порта. Планируется создание эстакады, благоустроенной пешеходной зоны над железнодорожными путями и пассажирскими перронами.