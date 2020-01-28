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Posted 28 января 2020, 01:51

Published 28 января 2020, 01:51

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Коронавирус не пройдёт. Приморье в числе первых получило тест-системы

28 января 2020, 01:51
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Медицина
Приморье оказалось в списке первых 15 российских субъектов, получивших тест-системы для быстрого выявления коронавируса. Их разработали новосибирские специалисты, сообщает «Восток-Медиа».

Как рассказали в правительстве региона, полученные тесты уже попробовали в действии. В частности, системы проверили на гражданах, вернувшихся в Приморье с признаками ОРВИ.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, ни у одного пациента во время обследования опасный вирус, получивший большое распространение в Китае, не подтвердился.

В территориальном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что за последние сутки в Приморье въехали более семи тысяч человек, среди них 1,2 тысячи граждан Китая. Всех людей проверили с помощью тепловизоров. Лишь у одного гражданина КНР обнаружены признаки ОРВИ. Его обследуют.

В крайздраве добавили, что в Приморье коронавируса нет, в больницах региона нет ни одного пациента с таким диагнозом. Врачи лишь отмечают, что в медучреждения обращаются люди с признаками ОРВИ и гриппа, что характерно для текущего сезона.

Заместитель председателя правительства Приморья — министр здравоохранения края Виктор Фисенко сказал, что в случае необходимости в Приморье могут обустроить дополнительно до 1000 коек в государственных медучреждениях, а также привлечь силы других учреждений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что все слухи о том, что в край просочился коронавирус не нашли подтверждения.

#Новости#Общество#Здравоохранение#Медицина#Вирус#COVID-19
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