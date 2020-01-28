Коронавирус не пройдёт. Приморье в числе первых получило тест-системы

Posted 28 января 2020, 01:51
Published 28 января 2020, 01:51
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Как рассказали в правительстве региона, полученные тесты уже попробовали в действии. В частности, системы проверили на гражданах, вернувшихся в Приморье с признаками ОРВИ.
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, ни у одного пациента во время обследования опасный вирус, получивший большое распространение в Китае, не подтвердился.
В территориальном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что за последние сутки в Приморье въехали более семи тысяч человек, среди них 1,2 тысячи граждан Китая. Всех людей проверили с помощью тепловизоров. Лишь у одного гражданина КНР обнаружены признаки ОРВИ. Его обследуют.
В крайздраве добавили, что в Приморье коронавируса нет, в больницах региона нет ни одного пациента с таким диагнозом. Врачи лишь отмечают, что в медучреждения обращаются люди с признаками ОРВИ и гриппа, что характерно для текущего сезона.
Заместитель председателя правительства Приморья — министр здравоохранения края Виктор Фисенко сказал, что в случае необходимости в Приморье могут обустроить дополнительно до 1000 коек в государственных медучреждениях, а также привлечь силы других учреждений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что все слухи о том, что в край просочился коронавирус не нашли подтверждения.