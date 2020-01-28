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Posted 27 января 2020, 22:30

Published 27 января 2020, 22:30

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

«Лютый кринж»: рэп губернатора Забайкалья оценили политологи

«Лютый кринж»: рэп губернатора Забайкалья оценили политологи

27 января 2020, 22:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал на видео рэп-поздравление с Днём студента. Видимо это первый трек, который Осипов записал самостоятельно, потому что у рэп-комьюнити текст этого трека, больше похожего на частушку, вызвал неистовый приступ смеха.

«Много разных вузов края классных профи выпускает. В будущее Забайкалья вас, ребята, продвигаю. С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь», — зачитал Осипов на камеру. Всё видео он показывал какие-то графики, а конце клипа надел на голову кепку с надписью «Чита» и сделал финт руками. Своё видение этого клипа рассказали несколько приморских экспертов.

«Осипов ориентируется на молодое поколение, на студенчество. В общем-то можно сказать, что он продолжает тренд на так называемую „новую искренность“ и люди на это реагируют», — сказала политический обозреватель Ольга Кишаковская, отметив, что ей больше нравится рок, а не рэп.

Стоит обратить внимание на тот факт, что диалог Осипова с молодёжью откровенно говоря не удался. В своё время примерно то же самое сделал Евгений Ваганович Петросян и примерно теми же словами. Сегодня губернатор Осипов имеет все шансы стать новым мемом в социальных сетях, обрезки с его видео уже разлетаются по самым отдалённым уголкам интернета. Поздравление губернатора предназначалось молодёжи Забайкальского края, празднующей Татьянин день.

«Понятно, что с молодёжью нужно общаться на понятном ей языке, но уподобляться реперам... Рэп чужд для русской культуры и следует помнить, что регулярно представители этого движения за океаном мрут или попадают в бандитские разборки. Осипов, как говорит молодёжь, словил „хайп“, но у меня есть большие сомнения насчет того, что это будет работать в дальнейшем», — сказал политолог Андрей Кудисов.

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