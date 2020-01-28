«Лютый кринж»: рэп губернатора Забайкалья оценили политологи

«Понятно, что с молодёжью нужно общаться на понятном ей языке, но уподобляться реперам... Рэп чужд для русской культуры и следует помнить, что регулярно представители этого движения за океаном мрут или попадают в бандитские разборки. Осипов, как говорит молодёжь, словил „хайп“, но у меня есть большие сомнения насчет того, что это будет работать в дальнейшем», — сказал политолог Андрей Кудисов.