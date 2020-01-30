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Posted 30 января 2020, 02:25

Published 30 января 2020, 02:25

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Самолёт

Четыре авиакомпании отменили полёты в Китай в связи с опасностью коронавируса

30 января 2020, 02:25
Фото: Медиахолдинг1Mi. Самолёт
Сюжет
Аэропорт
Четыре авиакомпании, выполняющие рейсы в Китай из Владивостока, объявили о временном прекращении плановых полётов в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта «Владивосток».

Сроки ограничения на рейсы в КНР у каждого перевозчика отличаются. Так, российская авиакомпания NordStar, выполняющая рейсы на Хайнань с 2017 года, прекращает полёты до конца зимы.

Авиакомпания «Аврора» отменила чартерные рейсы в популярный у приморцев город Янцзы ещё в декабре - правда, представитель авиакомпании уточнил, что это решение не связано со вспышкой коронавируса. Пока возобновлять полёты в этот город "Аврора" не планирует, тем более, что на этом направлении есть регулярные рейсы других перевозчиков.

Ещё две авиакомпании пока ограничили срок моратория на полёты в Китай лишь на часть последнего зимнего месяца. Например, красноярская авиакомпания Pegas Fly, чьи самолёты летают в Янцзы, установила для своих самолётов планку 24 февраля – после этой даты полёты могут возобновиться. Что касается китайского лоукостера 9 Air, то эта авиакомпания намерена вновь начать выполнять рейсы из Приморья в город Иу после 19 февраля.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Владивостока, пропускают через тепловизоры и просят заполнить анкету, чтобы отследить их перемещения по Китаю. Коронавирус, создающий угрозу здоровью и жизни людей, распространился из провинции Хубэй, с которой у Приморья нет прямого авиасообщения. Тем не менее, выявлено уже около двух десятков заболевших в соседствующей с Приморским краем провинции Хейлунцзян. На территорию края вирус пока не проник – все приезжие с подозрением на вирусную инфекцию проходят обследование в лечебных учреждениях. Таковых пока выявлено всего четверо, ни у кого из них коронавирус не подтвердился.

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#Новости#Общество#Аэропорт#Перевозка пассажиров#Вирус#Авиакомпании#COVID-19
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