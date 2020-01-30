Четыре авиакомпании отменили полёты в Китай в связи с опасностью коронавируса

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Владивостока, пропускают через тепловизоры и просят заполнить анкету, чтобы отследить их перемещения по Китаю. Коронавирус, создающий угрозу здоровью и жизни людей, распространился из провинции Хубэй, с которой у Приморья нет прямого авиасообщения. Тем не менее, выявлено уже около двух десятков заболевших в соседствующей с Приморским краем провинции Хейлунцзян. На территорию края вирус пока не проник – все приезжие с подозрением на вирусную инфекцию проходят обследование в лечебных учреждениях. Таковых пока выявлено всего четверо, ни у кого из них коронавирус не подтвердился.