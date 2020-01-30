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Posted 30 января 2020, 08:04

Published 30 января 2020, 08:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Первоклассники и родители

Ночь родительских страхов: 1 февраля откроется запись в первые классы

30 января 2020, 08:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Первоклассники и родители
Школы Владивостока 1 февраля откроют запись детей в первые классы. Традиционно первый день и даже предшествующая ему ночь становятся беспокойными для многих родителей: стремясь отдать ребёнка в хорошую школу, они готовы целые сутки провести в очереди, не доверяя электронной записи, сообщает «Восток-Медиа».

Разумеется, подать заявление в электронной форме через портал Госуслуг намного удобнее, чем стоять в живой очереди — однако, как утверждают ответственные родители, в ночь на 1 февраля сайт испытывает такой наплыв пользователей, что зависает. Вдобавок некоторые просто не доверяют «бездушной» электронике, стремясь к непосредственному контакту с будущими учителями своих детей.

Как свидетельствует пресс-служба администрации Владивостока, график очного приёма заявлений каждая школа вправе разрабатывать самостоятельно. При этом традиционно выделяются два этапа записи в первые классы: с 1 февраля по 30 июня записывают дошкольников, проживающих в ближних к школе кварталах с соответствующей регистрацией, а с 1 июля по 5 сентября записаться можно в любую школу при наличии там свободных мест.

Ажиотаж во Владивостоке в основном наблюдается у двух школ в Снеговой Пади — № 82 и 83. Это просторные современные здания, построенные совсем недавно и располагающие собственными бассейнами и стадионами. Неудивительно, что родители этого густонаселённого района стремятся обеспечить своих детей местами в хороших школах близко к дому. Ведь в противном случае детям придётся ездить в другой район города. В 2018 и в 2019 годах родительские дежурства у школ начинались ещё до заката солнца 31 января. Постепенно метод держать очередь совершенствуется — в прошлом году родители не толпились на крыльце всю ночь и не дежурили в машинах вокруг школы, а выбирали ответственного со списком — и этот дежурный менялся каждые пару часов.

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны написать заявление и принести свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления понадобится и паспорт родителя. Сегодня в краевой столице 78 муниципальных образовательных учреждений готовы начать запись первоклассников. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте «Империя школ». Никакие экзамены и тесты при записи детей в первый класс проводиться не должны.

Телефоны горячей линии городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования: 253-47-38, 253-47-39. Телефон горячей линии Министерства образования Приморского края: 240-07-22.

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