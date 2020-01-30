Ночь родительских страхов: 1 февраля откроется запись в первые классы

Ажиотаж во Владивостоке в основном наблюдается у двух школ в Снеговой Пади — № 82 и 83. Это просторные современные здания, построенные совсем недавно и располагающие собственными бассейнами и стадионами. Неудивительно, что родители этого густонаселённого района стремятся обеспечить своих детей местами в хороших школах близко к дому. Ведь в противном случае детям придётся ездить в другой район города. В 2018 и в 2019 годах родительские дежурства у школ начинались ещё до заката солнца 31 января. Постепенно метод держать очередь совершенствуется — в прошлом году родители не толпились на крыльце всю ночь и не дежурили в машинах вокруг школы, а выбирали ответственного со списком — и этот дежурный менялся каждые пару часов.