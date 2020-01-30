Цены на квартиры «закапывают» бизнес приморских рантье

Владивосток в число лидеров не попал. Из 42 позиций город занял 40 место в рейтинге. Эксперты уверены, что сдавать квартиру в столице Дальнего Востока невыгодно. Судя по данным исследования, средняя стоимость аренды составляет около 30 тысяч рублей, что превышает среднее значение арендной ставки в городах РФ (около 21 тысячи рублей). В год они тратят почти 380 тысяч рублей. В основном, по такой цене приморцы сдают квартиры, которые изначально покупали по стоимости около пяти миллионов рублей. Поэтому окупится такое жильё только через, по словам специалистов, 15 лет.