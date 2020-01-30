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Posted 30 января 2020, 07:28

Published 30 января 2020, 07:28

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

дом

Цены на квартиры «закапывают» бизнес приморских рантье

30 января 2020, 07:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi. дом
Сюжет
Квартира
Сдавать квартиру во Владивостоке невыгодно. Её стоимость окупится, по приблизительным подсчётам экспертов, только через пятнадцать лет. При этом стоимость аренды в краевом центре является одной из самых высоких по сравнению с другими городами РФ, сообщает «Восток-Медиа».

По информации сервиса «Циан», аналитики посчитали среднюю ставку аренды, стоимость жилья, окупаемость. За основу были взяты города РФ с численностью от 500 тысяч человек. Они попытались узнать, где выгодно сдавать квартиры в аренду.

Владивосток в число лидеров не попал. Из 42 позиций город занял 40 место в рейтинге. Эксперты уверены, что сдавать квартиру в столице Дальнего Востока невыгодно. Судя по данным исследования, средняя стоимость аренды составляет около 30 тысяч рублей, что превышает среднее значение арендной ставки в городах РФ (около 21 тысячи рублей). В год они тратят почти 380 тысяч рублей. В основном, по такой цене приморцы сдают квартиры, которые изначально покупали по стоимости около пяти миллионов рублей. Поэтому окупится такое жильё только через, по словам специалистов, 15 лет.

Выгодней всего быть рантье в Астрахани. Там она окупится через 9 лет, а на аренду россияне тратят, в среднем, около 244 тысяч рублей в год. В число лидеров попали такие города, как Челябинск, Новокузнецк, Воронеж и Омск. Кстати, среди городов Дальнего Востока в рейтинге оказался Хабаровск. Он занял 15 позицию. Здесь квартиры сдают за 28 тысяч рублей в месяц.

Эксперты пришли к выводу, что стоимость жилья растёт быстрее арендной ставки. Только в 2019 году средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья увеличилась на восемь процентов, а арендная ставка — на четыре процента. А доходность от сдачи квартиры, в целом, в городах России снижается.

Ранее агентство писало о том, что столица Дальнего Востока не отстаёт от ведущих городов России в плане роста цен на недвижимость. Специалисты проанализировали рынок жилья в 69 крупных городах России. Выяснилось, что во Владивостоке за полгода гостинки и студии выросли в цене на 14 процентов.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Квартира
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