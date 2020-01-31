vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2020, 07:11

Published 31 января 2020, 07:11

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

мошенники

Довольно простым способом мошенники стали чаще красть деньги у приморцев

31 января 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. мошенники
Сюжет
Мошенники
В Приморье участились случаи мошенничества. Нарушители представляются сотрудниками банков и пытаются узнать у жителей региона информацию об их банковских картах. Чаще всего от действий мошенников страдают люди преклонного возраста, сообщает «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что мошенники действуют уже по чётко отработанному способу. Деньги с карт они снимают за пределами Российской Федерации. Так, под видом сотрудников банков они звонят с номеров, начинающихся на +7945… +7499… Они сообщают своим жертвам о якобы совершённых операциях или о том, что неизвестные пытались списать денежные средства со счёта. Потом лжесотрудник банка сообщает об участившихся случаях мошенничества и предлагает помощь для того, чтобы обезопасить клиента. Но для этого ему необходимы данные карты, в том числе трёхзначный код. После этого он спокойно списывает деньги с карты и больше не выходит на связь.

В полиции настоятельно рекомендуют приморцам никому не сообщать данные своей карты. В случае, если звонят с незнакомого номера, желательно положить трубку и не отвечать на вопросы мошенников.

Ранее агентство писало о том, что сотрудники полиции уже предупреждали жителей региона о таком способе мошенничества. Они также поясняли, что вернуть деньги пострадавшим будет очень трудно, так как не было личного контакта с мошенником. И неизвестно, откуда именно он звонил.

Материалы по теме
Чем опасны номера +7495… или +7499… ? Объясняет полиция Приморья
#Новости#Общество#Владивосток#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика