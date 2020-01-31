Довольно простым способом мошенники стали чаще красть деньги у приморцев

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что мошенники действуют уже по чётко отработанному способу. Деньги с карт они снимают за пределами Российской Федерации. Так, под видом сотрудников банков они звонят с номеров, начинающихся на +7945… +7499… Они сообщают своим жертвам о якобы совершённых операциях или о том, что неизвестные пытались списать денежные средства со счёта. Потом лжесотрудник банка сообщает об участившихся случаях мошенничества и предлагает помощь для того, чтобы обезопасить клиента. Но для этого ему необходимы данные карты, в том числе трёхзначный код. После этого он спокойно списывает деньги с карты и больше не выходит на связь.