Горячий завтрак от президента: могут ли школы Приморья накормить младшеклассников?

Posted 30 января 2020, 23:00
Published 30 января 2020, 23:00
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
«Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправданной»сказал Владимир Путин.
Общие бесплатные завтраки в школе позволяют детям из семей с разным уровнем достатка быть на равных со сверстниками, а родителям с невысокими доходами - не чувствовать себя несостоятельными из-за невозможности накормить ребёнка. Обычно ученики начальных классов организованно отправляются на завтрак после первого или второго урока. В меню обязательно входит горячая молочная каша — манная, гречневая, рисовая либо овсяная, а также булочка или хлеб с маслом и чай.
В Приморском крае все школьники с 1 по 4 класс уже получают бесплатный завтрак и вдобавок на выбор — молоко либо кисломолочный напиток. Этой мерой поддержки, обеспеченной краевым бюджетом, пользуются более 83,2 тысячи учащихся, в числе которых — не только ученики начальной школы, но и 8200 детей из малоимущих семей, которые учатся в пятых-девятых классах, а также 1230 старшеклассников. В 2019 году на питание школьников край направил 1,1 миллиарда рублей. В 2020 году эта цифра составила 1,108 миллиарда рублей.
Как рассказали сотрудники краевого министерства образования, во всех общеобразовательных учреждениях Приморья — а их насчитывается около 500 — есть пищеблок или буфет-раздаточная, поэтому никаких проблем с организацией завтраков и обедов младшеклассников школы не испытывают.
«У нас дети и родители вполне довольны столовой — за последний год её посещаемость увеличилась в несколько раз. Повелением свыше нам изменен организатор питания, и теперь готовят вкусно и разнообразно. Родители порой заходят с туесками и несут школьное питание в мир», — рассказала учительница владивостокской школы № 56 Светлана Кушнерёва.
«Конечно, это важная помощь от государства родителям — накормить детей. Когда семья утром просыпается и все торопятся собраться на работу, в школу и в детский сад, мы просто не успеваем позавтракать — тем более, у детей в семь часов утра ещё нет аппетита. Поэтому очень правильно, что ребят кормят в школе, а у родителей не болит голова — как там ребёнок, не голоден ли он. У меня двое детей, сын второклассник, а дочь пойдёт в школу в этом году, и я очень благодарна, что правительство позаботилось о том, чтобы мои дети были сыты и здоровы», — говорит жительница Владивостока Инна Макарова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что одной из первых инициатив Олега Кожемяко на посту главы края было увеличение дотаций из краевого бюджета на питание школьников. Норматив удвоили в 2018 году: школьный завтрак стал стоить не 21, а 42 рубля. Разницу в качестве питания сразу же оценили и дети, и родители. Власти региона и краевого центра стали более внимательно относиться и к контрактам на поставки питания в школы. Уже в 2017 году к контрактам, заключенным между администрацией Владивостока и поставщиками школьного питания, прилагалось типовое примерное меню, разработанное с учетом сезона и возрастных особенностей детей. В школах были созданы общественные группы контроля, которые ежедневно проверяют завтраки и обеды на соответствие плановому меню и условиям контракта с поставщиками.