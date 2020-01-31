Горячий завтрак от президента: могут ли школы Приморья накормить младшеклассников?

«Конечно, это важная помощь от государства родителям — накормить детей. Когда семья утром просыпается и все торопятся собраться на работу, в школу и в детский сад, мы просто не успеваем позавтракать — тем более, у детей в семь часов утра ещё нет аппетита. Поэтому очень правильно, что ребят кормят в школе, а у родителей не болит голова — как там ребёнок, не голоден ли он. У меня двое детей, сын второклассник, а дочь пойдёт в школу в этом году, и я очень благодарна, что правительство позаботилось о том, чтобы мои дети были сыты и здоровы», — говорит жительница Владивостока Инна Макарова.