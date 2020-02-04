Ещё один изоляционный пункт может появиться в Приморье

Ранее агентство писало о том, что в трёх районах Приморья введён режим ЧС. Он действует в Хасанском и Пограничном районах. Во вторник, 4 февраля, он начал действовать в Артёмовском городском округе. В изоляционные пункты будут отправлять жителей Поднебесной. И там они будут находиться под наблюдением медиков в течение двух недель. В Приморском крае пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.