Ещё один изоляционный пункт может появиться в Приморье

Posted 4 февраля 2020, 07:53
Published 4 февраля 2020, 07:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации Артёмовского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что изоляционный пункт расположен по адресу: Сахалинская, 1. Это отдельно стоящее административное здание. И туда будут отправлять граждан Китая для того, чтобы подтвердить или исключить заболевание коронавирусом. Кроме того, не исключено, что ещё один изоляционный пункт появится немного позже.
«Планируется организовать его в посёлке Заводской. Но пока точно сказать, будет ли он там расположен, или нет, мы не можем», — пояснили в пресс-службе администрации.
Ранее агентство писало о том, что в трёх районах Приморья введён режим ЧС. Он действует в Хасанском и Пограничном районах. Во вторник, 4 февраля, он начал действовать в Артёмовском городском округе. В изоляционные пункты будут отправлять жителей Поднебесной. И там они будут находиться под наблюдением медиков в течение двух недель. В Приморском крае пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.