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Posted 4 февраля 2020, 07:53

Published 4 февраля 2020, 07:53

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Ещё один изоляционный пункт может появиться в Приморье

Ещё один изоляционный пункт может появиться в Приморье

4 февраля 2020, 07:53
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
В администрации Артёмовского городского округа решили не организовывать изоляционный пункт в физкультурно-оздоровительном комплексе. Теперь он находится в посёлке Угловое. Возможно, появится ещё один пункт в посёлке Заводской, сообщает «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Артёмовского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что изоляционный пункт расположен по адресу: Сахалинская, 1. Это отдельно стоящее административное здание. И туда будут отправлять граждан Китая для того, чтобы подтвердить или исключить заболевание коронавирусом. Кроме того, не исключено, что ещё один изоляционный пункт появится немного позже.

«Планируется организовать его в посёлке Заводской. Но пока точно сказать, будет ли он там расположен, или нет, мы не можем», — пояснили в пресс-службе администрации.

Ранее агентство писало о том, что в трёх районах Приморья введён режим ЧС. Он действует в Хасанском и Пограничном районах. Во вторник, 4 февраля, он начал действовать в Артёмовском городском округе. В изоляционные пункты будут отправлять жителей Поднебесной. И там они будут находиться под наблюдением медиков в течение двух недель. В Приморском крае пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

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#Новости#Общество#Владивосток#Артём#Эксклюзив#COVID-19#Пункт пропуска
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