Топором по голове: ссора между мужчинами в Приморье привела к трагедии

По версии следствия, двое мужчин, 49 и 34 лет, выпивали в доме на улице Советская в селе Тереховка. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта молодой человек схватил топор и несколько раз ударил им своего собутыльника по голове. От полученных травм мужчина скончался.