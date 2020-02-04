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Posted 4 февраля 2020, 10:03

Published 4 февраля 2020, 10:03

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Топором по голове: ссора между мужчинами в Приморье привела к трагедии

4 февраля 2020, 10:03
Уголовное дело по факту убийства возбуждено в Приморье, сообщает «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в Надеждинском районе 30 января.

По версии следствия, двое мужчин, 49 и 34 лет, выпивали в доме на улице Советская в селе Тереховка. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта молодой человек схватил топор и несколько раз ударил им своего собутыльника по голове. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления арестован. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия и орудие преступления, допрошены свидетели случившегося. Ведётся следствие, эксперты проводят необходимые экспертизы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморские следователи завершили расследование уголовного дела по поводу убийства на пляже «Чайка» под Владивостоком. Всё началось с простого конфликта между незнакомыми ранее мужчинами, однако обернулось кровавой бойней.

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