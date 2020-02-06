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Posted 5 февраля 2020, 23:57

Published 5 февраля 2020, 23:57

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Житель Приморья обругал спасателей и решил рассказать об этом в сети

5 февраля 2020, 23:57
Сюжет
Нарушитель
В приморском городе Фокино 28-летний мужчина начал провоцировать спасателей, которые в этот момент находились на выезде. Видеоматериал с места событий он лично разместил в сети. Скорее всего, юноша не учёл, что полицейские смотрят публикации в соцсетях. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМДВ России по Приморскому краю, представители правоохранительных органов не оценили поведение мужчины и решили найти нарушителя. Им это удалось. Мужчина был задержан. Главный герой видеоролика признался в содеянном и раскаялся за то, что не только провоцировал спасателей, но и высказался в их адрес нецензурными словами. В своё оправдание он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако чем его обидели сотрудники МЧС России он пояснить не смог.

В отношении юноши был составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. В итоге, мужчины оштрафовали. В полиции отметили, что ранее виновный уже имел проблемы с законом из-за употребления алкоголя. Он был судим за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.

«Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме пьяная женщина также села за руль. И врезалась в фасад здания. Права на управление транспортным средством у неё не было. Позже полицейские выяснили, что у неё есть двое несовершеннолетних детей. Но их воспитанием она практически не занималась. В итоге, в суде она получила наказание в виде лишения свободы. В этот же день её лишили родительских прав.

#Новости#Общество#Владивосток#Фокино#Алкогольное опьянение#Нарушитель
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