Житель Приморья обругал спасателей и решил рассказать об этом в сети

«Восток-Медиа» писало о том, что в Артёме пьяная женщина также села за руль. И врезалась в фасад здания. Права на управление транспортным средством у неё не было. Позже полицейские выяснили, что у неё есть двое несовершеннолетних детей. Но их воспитанием она практически не занималась. В итоге, в суде она получила наказание в виде лишения свободы. В этот же день её лишили родительских прав.