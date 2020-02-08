Сделать ЭКО по полису бесплатно теперь можно в четырёх клиниках Приморья

Posted 8 февраля 2020, 07:14
Published 8 февраля 2020, 07:14
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Главный акушер-гинеколог краевого минздрава Евгения Шутка перечислила клиники, участвующие в Приморье в программе ОМС по ЭКО. Это краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи и три частные клиники: “Святая Мария”, “Мать и дитя”, а также “Парацельс” – последняя добавилась совсем недавно.
Экстракорпоральное оплодотворение – достаточно дорогая процедура, и ещё несколько лет назад приморцы предпочитали ездить за ней в Японию или Корею. Однако с 2017 года ЭКО в Приморье включили в базовую территориальную программу обязательного медицинского страхования. В 2019 году в Приморском крае было выполнено уже 880 процедур экстракорпорального оплодотворения, а на 2020 год запланировано выполнить 950. При этом в Приморье очень высок показатель эффективности таких процедур – 33-35%, что соответствует среднестатистическим мировым показателям. При помощи ЭКО в прошлом году в регионе родились более 260 малышей.
Очереди на ЭКО в Приморье нет – все, кому это действительно необходимо и у кого нет противопоказаний, могут рассчитывать стать родителями. Процедуру в регионе проводят бесплатно в рамках реализации национального проекта «Демография».
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что на сегодняшний день женщинам в рамках программы «Демография» оплачивается две процедуры ЭКО в год. В случае, если беременность всё-таки не наступила, они могут встать в очередь на следующий год. Тем, чей возраст выходит за пределы максимально благоприятного для деторождения, доктора рекомендуют использовать донорскую яйцеклетку - но такие операции проводятся за пределами Приморского края. При этом если женщина получает направление врача, то и в другом регионе процедура ЭКО будет для неё бесплатной.