Сделать ЭКО по полису бесплатно теперь можно в четырёх клиниках Приморья

Экстракорпоральное оплодотворение – достаточно дорогая процедура, и ещё несколько лет назад приморцы предпочитали ездить за ней в Японию или Корею. Однако с 2017 года ЭКО в Приморье включили в базовую территориальную программу обязательного медицинского страхования. В 2019 году в Приморском крае было выполнено уже 880 процедур экстракорпорального оплодотворения, а на 2020 год запланировано выполнить 950. При этом в Приморье очень высок показатель эффективности таких процедур – 33-35%, что соответствует среднестатистическим мировым показателям. При помощи ЭКО в прошлом году в регионе родились более 260 малышей.