Приморец в пьяном угаре зарезал своего приятеля

Подозреваемый пояснил, что он, пьяный, неподалёку от дома по улице Лазо в селе Новицкое встретил нетрезвого знакомого. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый дважды ударил молодого человека ножом в грудь, а затем сбежал с места преступления. Потерпевший сумел добежать к дому на улице Матросова. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался.