Приморец в пьяном угаре зарезал своего приятеля

Posted 9 февраля 2020, 05:22
Published 9 февраля 2020, 05:22
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Полиция Приморья возбудила уголовное дело по факту убийства. Сообщается, что в субботу, 8 февраля, около дома по улице Матросова селе Новицкое было найдено тело 23-летнего молодого человека с колото-резанными ранами в груди. Сотрудники полиции арестовали подозреваемого в убийстве - его 22-летнего знакомого.
Подозреваемый пояснил, что он, пьяный, неподалёку от дома по улице Лазо в селе Новицкое встретил нетрезвого знакомого. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый дважды ударил молодого человека ножом в грудь, а затем сбежал с места преступления. Потерпевший сумел добежать к дому на улице Матросова. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался.
Расследование уголовного дела продолжается, полиция осмотрела место происшествия и допросила свидетелей.