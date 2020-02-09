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Posted 9 февраля 2020, 05:22

Published 9 февраля 2020, 05:22

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморец в пьяном угаре зарезал своего приятеля

Приморец в пьяном угаре зарезал своего приятеля

9 февраля 2020, 05:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несколько молодых парней повздорили в Приморском крае, сообщает «Восток-Медиа». В результате ссоры один молодой человек погиб, а другой окажется в тюрьме.

Полиция Приморья возбудила уголовное дело по факту убийства. Сообщается, что в субботу, 8 февраля, около дома по улице Матросова селе Новицкое было найдено тело 23-летнего молодого человека с колото-резанными ранами в груди. Сотрудники полиции арестовали подозреваемого в убийстве - его 22-летнего знакомого.

Подозреваемый пояснил, что он, пьяный, неподалёку от дома по улице Лазо в селе Новицкое встретил нетрезвого знакомого. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый дважды ударил молодого человека ножом в грудь, а затем сбежал с места преступления. Потерпевший сумел добежать к дому на улице Матросова. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, полиция осмотрела место происшествия и допросила свидетелей.

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