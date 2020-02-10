Трагедия в Таиланде: при столкновении катеров погибли два ребёнка из России

Posted 10 февраля 2020, 07:31
Published 10 февраля 2020, 07:31
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как рассказал корреспонденту информагентства заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, после случившегося пострадавших доставили в местную больницу. Впоследствии в медицинском учреждении подтвердили гибель детей.
Трагедия произошла утром в понедельник, 10 февраля. На настоящий момент известно, что на одном из катеров находились 39 российских туристов. Второй участник аварии – катер, на борту которого находился лишь тайский экипаж.
Всего в результате столкновения пострадало 24 человека: 21 из них – граждане России, ещё трое – жители Таиланда. Сообщается, что несколько раненых госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2013 году российские туристы, решившие воспользоваться услугами прогулочного катера в Таиланде, едва не погибли. Прогулочный катер с девятнадцатью российскими туристами на борту, проплывая вдоль юго-западной части острова Пхукет недалеко от берега, напоролся на бетонный блок. Некоторые пассажиры самостоятельно сумели добраться до берега, преодолев вплавь около двадцати метров. Тех, кто не умеет плавать, подобрал проходящий мимо скоростной катер. Трагедия не произошла лишь чудом.