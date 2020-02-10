Трагедия в Таиланде: при столкновении катеров погибли два ребёнка из России

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2013 году российские туристы, решившие воспользоваться услугами прогулочного катера в Таиланде, едва не погибли. Прогулочный катер с девятнадцатью российскими туристами на борту, проплывая вдоль юго-западной части острова Пхукет недалеко от берега, напоролся на бетонный блок. Некоторые пассажиры самостоятельно сумели добраться до берега, преодолев вплавь около двадцати метров. Тех, кто не умеет плавать, подобрал проходящий мимо скоростной катер. Трагедия не произошла лишь чудом.