vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 07:31

Published 10 февраля 2020, 07:31

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Трагедия в Таиланде: при столкновении катеров погибли два ребёнка из России

10 февраля 2020, 07:31
Сюжет
Происшествие
Двое детей шести и двенадцати лет погибли при столкновении катеров острова Пхукет в Таиланде. Оба ребёнка – граждане России, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал корреспонденту информагентства заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, после случившегося пострадавших доставили в местную больницу. Впоследствии в медицинском учреждении подтвердили гибель детей.

Трагедия произошла утром в понедельник, 10 февраля. На настоящий момент известно, что на одном из катеров находились 39 российских туристов. Второй участник аварии – катер, на борту которого находился лишь тайский экипаж.

Всего в результате столкновения пострадало 24 человека: 21 из них – граждане России, ещё трое – жители Таиланда. Сообщается, что несколько раненых госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2013 году российские туристы, решившие воспользоваться услугами прогулочного катера в Таиланде, едва не погибли. Прогулочный катер с девятнадцатью российскими туристами на борту, проплывая вдоль юго-западной части острова Пхукет недалеко от берега, напоролся на бетонный блок. Некоторые пассажиры самостоятельно сумели добраться до берега, преодолев вплавь около двадцати метров. Тех, кто не умеет плавать, подобрал проходящий мимо скоростной катер. Трагедия не произошла лишь чудом.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика