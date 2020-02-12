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Posted 12 февраля 2020, 13:54

Published 12 февраля 2020, 13:54

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

автомобиль

Картина дня в Приморье: малыш-богатырь, десятки ДТП и бегущий по морю

12 февраля 2020, 13:54
Фото: Медиахолдинг1Mi. автомобиль
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Малыш-богатырь

Настоящий богатырь родился в Приморье: в роддоме № 3 города Владивостока на свет появился малыш весом 5,4 килограмма при росте 61 сантиметр. Мальчик появился на свет 11 февраля в 10:20 часов.

Из-за того, что плод был слишком крупным, роженице пришлось сделать кесарево сечение. В настоящее время, по словам врачей, мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

Как в кино

Погоня, достойная сюжета голливудских блокбастеров, произошла в ночь на 12 февраля во Владивостоке. Водитель за рулём Toyota Prius вначале врезался в две припаркованные машины на Леонова, 64, а затем попытался уехать. Мужчину преследовали сотрудники ДПС: им даже пришлось несколько раз выстрелить по колёсам машины. Однако лихач всё же доехал до района Токаревской кошки. Там он бросил автомобиль, а сам убежал от сотрудников полиции по льду. Задержать нарушителя до сих пор не удалось, однако личность лихого водителя полицейским уже известна. Как рассказали в ГИБДД, также установлено, что машина беглецу не принадлежала, он взял её в аренду.

ДТП из-за тумана

Аномальное потепление в Приморье натворило немало дел на дорогах края. Плохая видимость из-за тумана стала причиной десятков ДТП. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, всего в Приморье зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых повреждены 57 автомобилей. 13 жителей региона оказались в числе пострадавших. Некоторым из них потребовалась помощь медиков.

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