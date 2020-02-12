Картина дня в Приморье: малыш-богатырь, десятки ДТП и бегущий по морю

Погоня, достойная сюжета голливудских блокбастеров, произошла в ночь на 12 февраля во Владивостоке. Водитель за рулём Toyota Prius вначале врезался в две припаркованные машины на Леонова, 64, а затем попытался уехать. Мужчину преследовали сотрудники ДПС: им даже пришлось несколько раз выстрелить по колёсам машины. Однако лихач всё же доехал до района Токаревской кошки. Там он бросил автомобиль, а сам убежал от сотрудников полиции по льду. Задержать нарушителя до сих пор не удалось, однако личность лихого водителя полицейским уже известна. Как рассказали в ГИБДД, также установлено, что машина беглецу не принадлежала, он взял её в аренду.