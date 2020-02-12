Жители Алданского района остались без электроснабжения по вине водителя

Posted 11 февраля 2020, 21:59
Published 11 февраля 2020, 21:59
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Так, в субботу, 8 февраля в 08:35 местного времени, на пульт диспетчера Центрального участка Алданского района электрических сетей поступило сообщение об ограничении электроэнергии по ул. 50 лет ВЛКСМ и столкновении автомобиля с опорой. Нарушитель с места происшествия скрылся, без электроснабжения остались более ста человек.
Персонал, незамедлительно выехавший на место технологического нарушения, установил, что произошел излом железобетонной приставки опоры ЛЭП, обрыв фазного провода и отключение фидера напряжением 0,4 кВ. На ликвидацию аварийного отключения потребовалось около двух часов. Оперативно была произведена замена поврежденной железобетонной приставки и восстановлен оборванный фазный провод.
«При установлении личности, нарушителю будет предъявлена к возмещению сумма в размере понесенных затрат, — прокомментировал директор филиала АО „ДРСК“ „ЮЯЭС“ Александр Кулёмин. - Из-за лихачей энергетикам ежегодно приходится в экстренном порядке проводить ремонтные работы, отключать потребителей и тратить значительные суммы на ремонтные работы. Мы призываем водителей быть более внимательными на дорогах и помнить об ответственности за повреждение энергообъектов».