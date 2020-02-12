Жители Алданского района остались без электроснабжения по вине водителя

Так, в субботу, 8 февраля в 08:35 местного времени, на пульт диспетчера Центрального участка Алданского района электрических сетей поступило сообщение об ограничении электроэнергии по ул. 50 лет ВЛКСМ и столкновении автомобиля с опорой. Нарушитель с места происшествия скрылся, без электроснабжения остались более ста человек.