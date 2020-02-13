Шестнадцать человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки во Владивостоке

Выяснилось, что пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже, где горели балкон и комнатная дверь. Над окном поднимался столб чёрного дыма, и в превентивных целях спасатели эвакуировали из соседних квартир шестнадцать человек. Пострадавших нет.