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Posted 13 февраля 2020, 12:26

Published 13 февраля 2020, 12:26

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Шестнадцать человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки во Владивостоке

13 февраля 2020, 12:26
Сюжет
Происшествие
Мощный пожар, который произошёл днём в четверг, 13 января, в многоэтажном доме на улице Успенского во Владивостоке, всерьёз напугал местных жителей, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, экстренный вызов поступил спасателям в 16.43 по местному времени. Уже через восемь минут на место случившегося прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.

Выяснилось, что пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже, где горели балкон и комнатная дверь. Над окном поднимался столб чёрного дыма, и в превентивных целях спасатели эвакуировали из соседних квартир шестнадцать человек. Пострадавших нет.

Уже в 17.03 пожар был локализован, а в 17.49 – полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 6 квадратных метров. В ликвидации пламени принимали участие восемь пожарных.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в социальных сетях появилась информация о том, что горящий окурок попал в капюшон маленькому ребёнку во время прогулки. Напомним, сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю неоднократно предупреждали об опасности курения. Неосторожное обращение с огнём — одна из самых распространённых причин пожаров.

#Новости#Происшествие
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