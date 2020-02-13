Шестнадцать человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки во Владивостоке

Posted 13 февраля 2020, 12:26
Published 13 февраля 2020, 12:26
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, экстренный вызов поступил спасателям в 16.43 по местному времени. Уже через восемь минут на место случившегося прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
Выяснилось, что пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже, где горели балкон и комнатная дверь. Над окном поднимался столб чёрного дыма, и в превентивных целях спасатели эвакуировали из соседних квартир шестнадцать человек. Пострадавших нет.
Уже в 17.03 пожар был локализован, а в 17.49 – полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 6 квадратных метров. В ликвидации пламени принимали участие восемь пожарных.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в социальных сетях появилась информация о том, что горящий окурок попал в капюшон маленькому ребёнку во время прогулки. Напомним, сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю неоднократно предупреждали об опасности курения. Неосторожное обращение с огнём — одна из самых распространённых причин пожаров.