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Posted 13 февраля 2020, 05:45

Published 13 февраля 2020, 05:45

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

У приморца забрали ценные для него рога

У приморца забрали ценные для него рога

13 февраля 2020, 05:45
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
На территории частного дома в Артёме пограничники нашли более 180 рогов сайгака. Специалисты установили, что дериваты принадлежат как минимум 91 самцу сайгака. А охота на этих парнокопытных в России запрещена. Сумма ущерба составляет более 16 миллионов рублей, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморью, вес дериватов составляет более 34 килограммов. На вопрос пограничников о том, где мужчина взял столько рогов, нарушитель пояснил, что приобрел дериваты у человека (личность его пока не установлена — примечание редакции) для того, чтобы продать иностранным гражданам. Среднерыночная стоимость деривата составляет более миллиона рублей.

В России охота на сайгака запрещена. Найденные рога, по заключению специалистов центра «Амурский тигр», принадлежат как минимум 91 самцу парнокопытных. Из-за этого ущерб за уничтожение животных составляет более 16 миллионов рублей.

На сегодняшний день по данному факту организована проверка. По её результатам будет принято соответствующее решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у приморского бизнесмена украли рога изюбря. Он занимался законным закупом окостенелых рогов и хранил их на складе в Уссурийске. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в краже. Они признались в содеянном и рассказали, что дериваты продали, а деньги потратили на личные нужды.

#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Дериваты
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