У приморца забрали ценные для него рога

Posted 13 февраля 2020, 05:45
Published 13 февраля 2020, 05:45
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
По информации пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморью, вес дериватов составляет более 34 килограммов. На вопрос пограничников о том, где мужчина взял столько рогов, нарушитель пояснил, что приобрел дериваты у человека (личность его пока не установлена — примечание редакции) для того, чтобы продать иностранным гражданам. Среднерыночная стоимость деривата составляет более миллиона рублей.
В России охота на сайгака запрещена. Найденные рога, по заключению специалистов центра «Амурский тигр», принадлежат как минимум 91 самцу парнокопытных. Из-за этого ущерб за уничтожение животных составляет более 16 миллионов рублей.
На сегодняшний день по данному факту организована проверка. По её результатам будет принято соответствующее решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у приморского бизнесмена украли рога изюбря. Он занимался законным закупом окостенелых рогов и хранил их на складе в Уссурийске. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в краже. Они признались в содеянном и рассказали, что дериваты продали, а деньги потратили на личные нужды.