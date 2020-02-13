У приморца забрали ценные для него рога

По информации пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморью, вес дериватов составляет более 34 килограммов. На вопрос пограничников о том, где мужчина взял столько рогов, нарушитель пояснил, что приобрел дериваты у человека (личность его пока не установлена — примечание редакции) для того, чтобы продать иностранным гражданам. Среднерыночная стоимость деривата составляет более миллиона рублей.