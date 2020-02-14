Достаём тазы и вёдра: отключения холодной воды ожидают владивостокцев

В этот же день запастись тазами и вёдрами с водой придется и жителям пригорода Владивостока. С 10 и до 14 часов воды не будет по следующим адресам: Белинского, 3а. Вторая, 12, 23, 25, 39, 41, 43. Первая, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 стр.5. Успенского, 7, 9, 11, 17. Причина отключений та же – ремонтные работы.