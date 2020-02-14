vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2020, 10:28

Published 14 февраля 2020, 10:28

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

нет воды

Достаём тазы и вёдра: отключения холодной воды ожидают владивостокцев

14 февраля 2020, 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. нет воды
Очередные отключения холодного водоснабжения ожидают жителей Владивостока, сообщает «Восток-Медиа».

По информации «Примводоканала», в среду, 19 февраля, из-за проведения ремонтных работ с 9 утра и до 19 вечера без холодной воды останутся жители домов под номерами 2-12 и 3б по улице Фадеева.

В этот же день запастись тазами и вёдрами с водой придется и жителям пригорода Владивостока. С 10 и до 14 часов воды не будет по следующим адресам: Белинского, 3а. Вторая, 12, 23, 25, 39, 41, 43. Первая, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 стр.5. Успенского, 7, 9, 11, 17. Причина отключений та же – ремонтные работы.

Отключения водоснабжения ожидают владивостокцев и в конце февраля: так, 26-го числа с 9 утра и до 13 часов дня воды не будет на улицах Енисейская, 7, 7 стр. 1, 14 и Татарская, 1-11, 8-20.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце рабочего дня 11 февраля более сотни домов в центре Владивостока остались без холодного водоснабжения из-за масштабной коммунальной аварии. В результате многие жители столицы Приморья, придя домой после трудного рабочего дня, остались без ужина. Специалисты «Примводоканала» устраняли проблему с насосами в течение нескольких часов. Вода вернулась в краны горожан только в 10-м часу вечера.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика