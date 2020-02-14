Достаём тазы и вёдра: отключения холодной воды ожидают владивостокцев

Posted 14 февраля 2020, 10:28
Published 14 февраля 2020, 10:28
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации «Примводоканала», в среду, 19 февраля, из-за проведения ремонтных работ с 9 утра и до 19 вечера без холодной воды останутся жители домов под номерами 2-12 и 3б по улице Фадеева.
В этот же день запастись тазами и вёдрами с водой придется и жителям пригорода Владивостока. С 10 и до 14 часов воды не будет по следующим адресам: Белинского, 3а. Вторая, 12, 23, 25, 39, 41, 43. Первая, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 стр.5. Успенского, 7, 9, 11, 17. Причина отключений та же – ремонтные работы.
Отключения водоснабжения ожидают владивостокцев и в конце февраля: так, 26-го числа с 9 утра и до 13 часов дня воды не будет на улицах Енисейская, 7, 7 стр. 1, 14 и Татарская, 1-11, 8-20.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце рабочего дня 11 февраля более сотни домов в центре Владивостока остались без холодного водоснабжения из-за масштабной коммунальной аварии. В результате многие жители столицы Приморья, придя домой после трудного рабочего дня, остались без ужина. Специалисты «Примводоканала» устраняли проблему с насосами в течение нескольких часов. Вода вернулась в краны горожан только в 10-м часу вечера.