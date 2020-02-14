Главное — развитие социальной сферы: Трутнев рассказал о дальневосточных проектах

«Главное, что этот проект совершенно точно нужен людям, потому что он даёт им возможности приобрести жильё дешевле. Проект только стартовал, но люди подали уже около 8 тысяч заявок, и около тысячи из них получили кредиты. В основном это кредиты на покупку готовых квартир, лишь один кредит выдан на строительство жилого дома на „гектаре“. Но программа будет расширяться. Сегодня в орбите её действия — 14 банков, которые участвуют или хотели бы в ней участвовать. Так же, как мы раскручивали программу гектара, нужно раскручивать двухпроцентную ипотеку — сама по себе она не „полетит“. И есть целый ряд вопросов, которые надо координировать на уровне глав регионов. Очень внимательно надо следить за ценами на жильё, чтобы они не полезли вверх и не „съели“ весь эффект, который даёт программа двухпроцентной ипотеки. Но административными методами рост цен не сдержать. Мы говорим о том, что нужно выделять земельные участки, подтягивать на них инфраструктуру, чтобы приходили новые застройщики. Пока застройщиков На Дальнем Востоке недостаточно, их финансовые и производственные возможности не слишком велики. Но работа идёт, и, думаю, через полгода мы сможем уверенно говорить о том, что проект приносит пользу людям. Параллельно с предоставлением ипотеки нам надо поддерживать новые проекты в области создания деревянных домокомплектов, чтобы предложений было больше.»