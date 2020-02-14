Главное — развитие социальной сферы: Трутнев рассказал о дальневосточных проектах

Posted 13 февраля 2020, 23:01
Published 13 февраля 2020, 23:01
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Юрий Трутнев — о темпах экономического роста Дальнего Востока
«Я думаю, что Дальний Восток сохранит темпы экономического роста. Но достаточно ли этого? Думаю, что нет. Дальний Восток — особая территория: небольшое количество населения, около 4%, разбросано по территории, занимающей 40% Российской Федерации. Маленькие населённые пункты, огромные расстояния, сложный климат… Отставание ДВ складывалось десятилетиями: вкладывалось недостаточно денег в инфраструктуру: в строительство больниц, школ, дорог. В первую очередь мы взялись за экономику — и в ней заметен прогресс. Сейчас надо догонять и социальное развитие. Не уверен, что для этого нужно придумывать новые инструменты, но точно нужно совершенствовать уже изобретённые. Пять лет назад мы приняли закон о ТОР, сегодня у нас уже 49 инвестпроектов, общий объём вложений по ним на момент завершения составит 3,9 триллиона рублей. Цифры фантастические, но при этом 870 миллиардов инвестиций уже поступили. Очень активно конкурируют наши соседи в Японии и Корее — они работают над развитием системы преференций для инвесторов. Мы изучаем опыт соседей и тоже работаем в этом направлении. Сейчас вот подготовили систему преференций по Арктике. Признаюсь: она лучше, чем система преференций по Дальнему Востоку, потому что делали мы её уже с учётом пятилетнего опыта работы».
«Президент России ежегодно в своих докладах на Восточном экономическом форуме подчёркивает важность достижения Дальним Востоком таких темпов развития, которые бы превышали среднемировые показатели. Безусловно, Юрий Петрович Трутнев понимает важность этой задачи и выстраивает стратегию для решения этой амбициозной задачи. Когда мы в регионах работаем над созданием особых режимов предпринимательской деятельности — ТОСЭР, Свободного порта, то стараемся разработать преференции лучше, чем в странах-контрагентах. Представьте: в соседнем Китае действует около 4 тысяч зон с особым экономическим режимом, а всего в мире таких особых зон насчитывается около 5 тысяч. Естественно, система преференций в этой стране может считаться высокоэффективной. Преференции для резидентов ТОСЭР и Свободного порта примерно одинаковы по базовым налогам, по уплате страховых взносов. Вдобавок резиденты ТОСЭР получают компенсацию от государства в части обеспечения инженерными коммуникациями и сетями. Чтобы „уравновесить“ это, администрация Владивостока в 2014–2015 годах проделала большую работу, предложив изменения проект закона „О Свободном порте“. Минвостокразвития приняло доводы администрации Владивостока, и в итоговую версию федерального закона включило введение единого налога Свободного порта, что, конечно, тоже является очень серьёзной преференцией. Если эта норма сохранилась в части создания преференций по Арктике, то инвесторов наверняка заинтересуют проекты в северном регионе», — прокомментировала директор Приморского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Марина Соколова.
Юрий Трутнев — о привлечении кадров на Дальний Восток
«На Дальнем Востоке в 2 раза увеличены единовременные выплаты тем, кто переезжает из других регионов: с одного до двух миллионов — и это только одна мера поддержки кадров. Кстати, можно сказать и так, что развитие экономики только усугубляет дефицит кадров на Дальнем Востоке. На сегодня в Дальневосточном федеральном округе реализуется 2197 инвестиционных проектов, и только на проектах с государственным участием создано 43 тысячи рабочих мест. А большого притока людей на Дальний Восток пока не наблюдается. Поэтому мы стараемся включаться и в образовательные программы, работаем вместе с АРЧК, которое отвечает за подготовку востребованных на проектах специалистов. Да, проблема дефицита кадров на ДВ сохранится еще какое-то время, но будем надеяться и на приток из других регионов.»
Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат рассказал, как АРЧК работает над решением кадровой проблемы Дальнего Востока:
«В минувшем году при участии Агентства на дальневосточные предприятия было трудоустроено 7,9 тысячи человек. По программе трудовой мобильности удалось привлечь в регион 942 человека, по Госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников при участии АРЧК в компанию УК «Колмар» трудоустроено 202 специалиста, проживавших в странах СНГ и имеющих опыт работы в горнодобывающей промышленности.
По информации органов службы занятости, на 1 декабря 2019 года из 1915 человек, переехавших на Дальний Восток с 2016 года по 1 декабря 2019 года в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, 1565 человек (или 81,7%) продолжают работать и жить на Дальнем Востоке.
Необходимо отметить, что привлеченные специалисты в подавляющем большинстве случаев релоцируются с семьями, члены которых тоже выходят на дальневосточный рынок труда.
Привлечение кадров из недальневосточных регионов является мерой оперативного решения вопросов нехватки кадров.
С целью формирования устойчивого кадрового потока из числа дальневосточников АРЧК ведет работу с региональными органами власти, образовательными учреждениями и работодателями. Агентство видит решение проблемы дефицита кадров в приведении образовательной сети региона в соответствие с кадровой потребностью инвесторов.
По данным АРЧК, до 2025 года необходимо увеличить количество бюджетных мест в дальневосточных вузах и СПО по востребованным специальностям более, чем на 5 тысяч. При этом 2166 бюджетных мест должны быть созданы при открытии новых специальностей, обучение которым в регионе не ведется. В 2019 году при участии АРЧК количество бюджетных мест в учебных заведениях региона уже увеличено на 1937, в том числе на вновь открытых специальностях. Напомним, в минувшем году было открыто 17 новых образовательных программ в 9 субъектах ДФО. Например, в интересах компаний «Русолово», «Многовершинное», «Амур Золото» в Хабаровском техническом колледже открыта подготовка по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», под потребности «Алроса», «Таас-Юрях нефтегазодобыча», ЯТЭК и других предприятий республики начали готовить лаборантов-аналитиков в Верхневилюйском техникуме в Якутии, для судостроительного кластера впервые в ДФО открыли программу подготовки дефектоскопистов в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности.
В числе других направлений работы АРЧК по созданию условий для подготовки качественных кадров — поддержка открытия представительств ведущих российских вузов в регионах, отбор кандидатов на целевое обучение, организация практик и стажировок на передовых дальневосточных заводах, продвижение подготовки кадров по мировым стандартам «Ворлдскиллс» и так далее.
Этой же цели способствует работа Агентства по поддержке профессиональных образовательных организаций в обновлении образовательной инфраструктуры. Агентство содействует колледжам и вузам в получении грантов Минпросвещения России через экспертную поддержку их заявок, используя в качестве обоснования данные об актуальной кадровой потребности инвесторов региона. В 2020 году в 18 образовательных организациях Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей будут оборудованы современные мастерские на общую сумму около 450 миллионов рублей. По итогам конкурса 2019 года гранты на обновление матбазы уже получили 10 колледжей из 6 субъектов ДФО на сумму 196,7 миллионов рублей».
Юрий Трутнев — о «Дальневосточной ипотеке»
«Главное, что этот проект совершенно точно нужен людям, потому что он даёт им возможности приобрести жильё дешевле. Проект только стартовал, но люди подали уже около 8 тысяч заявок, и около тысячи из них получили кредиты. В основном это кредиты на покупку готовых квартир, лишь один кредит выдан на строительство жилого дома на „гектаре“. Но программа будет расширяться. Сегодня в орбите её действия — 14 банков, которые участвуют или хотели бы в ней участвовать. Так же, как мы раскручивали программу гектара, нужно раскручивать двухпроцентную ипотеку — сама по себе она не „полетит“. И есть целый ряд вопросов, которые надо координировать на уровне глав регионов. Очень внимательно надо следить за ценами на жильё, чтобы они не полезли вверх и не „съели“ весь эффект, который даёт программа двухпроцентной ипотеки. Но административными методами рост цен не сдержать. Мы говорим о том, что нужно выделять земельные участки, подтягивать на них инфраструктуру, чтобы приходили новые застройщики. Пока застройщиков На Дальнем Востоке недостаточно, их финансовые и производственные возможности не слишком велики. Но работа идёт, и, думаю, через полгода мы сможем уверенно говорить о том, что проект приносит пользу людям. Параллельно с предоставлением ипотеки нам надо поддерживать новые проекты в области создания деревянных домокомплектов, чтобы предложений было больше.»
В Сбербанке прокомментировали, что с момента запуска программы заключено уже более 900 кредитных договоров на общую сумму более 3,1 миллиарда рублей. «Дальневосточная ипотека» сразу стала невероятно популярной: 58% ипотечных договоров от общего объема сделок в России Сбербанк заключил именно по этой программе с государственным субсидированием под 2% годовых.
На участие в «Дальневосточной ипотеке» могут претендовать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.
«Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита — до 6 миллионов рублей, размер первоначального взноса — 20%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.
Юрий Трутнев — о транспортной доступности на Дальнем Востоке
«Для нас создание новой авиакомпании означает не только повышение транспортной доступности, хотя эта роль — приоритетная. Но ещё важно развивать авиастроение на ДВ, где довольно много авиационных предприятий. В Приморском крае строят вертолёты, в Улан-Удэ — самолёты „Байкал“. Словом, нам есть что развивать, чтобы новая авиакомпания ориентировалась на отечественный авиапарк. Заводы получат заказы, люди сохранят рабочие места. Если говорить о больших самолётах, то у нас есть Sukhoi Superjet — его тоже надо выдвигать на рынок. Будет развиваться инфраструктура, запланировано строительство 40 новых аэропортов, всё это обойдётся в 92 миллиарда рублей и строительство займёт несколько лет. Кроме больших аэропортов необходимо развивать сеть малых — ведь около 2, 5 тысяч населённых пунктов на Дальнем Востоке не имеют никакой другой доступности, кроме авиационной».
«В настоящее время малая авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья. В первую очередь авиация важна в северных малонаселённых таёжных районах края. Самолётами и вертолетами для путешествий по Приморью в 2019 году воспользовались более 40 тысяч человек. Этот вид пассажирских перевозок остается востребованным у жителей и гостей края, а стоимость авиабилетов — доступной. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2 507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов — два. В феврале 2020 года по поручению губернатора края Олега Кожемяко был скорректирован маршрут Терней — Агзу, теперь он включает село Малая Кема. О продлении маршрута попросили местные жители, которым ранее приходилось преодолевать путь от Агзу до Малой Кемы на автомобилях в течение двух с половиной часов, по воздуху поездка занимает 20 минут.
Мы можем только приветствовать создание новой дальневосточной авиакомпании, так как это позволит оптимизировать полёты как по межрегиональным, так и внутрикраевым маршрутам, в том числе, в отдалённые населённые пункты и в труднодоступные районы», — прокомментировал начальник отдела авиационного и железного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий.
Юрий Трутнев — о развитии Арктики
«Объём перевозок по Севморпути возрастает, и мы должны выполнить задачу президента к 2024 году довести его до 80 миллионов тонн в год. Сделать ещё предстоит много, в первую очередь принять разработанную систему преференций для инвесторов в зоне Арктики. Там пока всего 10 инвестпроектов — но все они большие, и каждый из них мы курируем. Далее: по поручению правительства корпорацией «Росатом» создан план развития инфраструктуры Северного морского пути. Он делится на «слои»: ледокольная проводка, обеспечение связи, безопасности, транспорта, включая железнодорожную инфраструктуру и авиацию. Без всего этого развивать Севморпуть невозможно. Мы всем этим занимаемся, и, думаю, в самое ближайшее время прогресс будет виден.
Председатель Дальневосточного отделения РАН академик Валентин Сергиенко рассказал о том, как дальневосточные учёные занимаются исследованиями Арктики, и почему их изыскания — необходимое условие для успеха инвестпроектов.
«Северные районы Дальневосточного федерального округа, в том числе Восточный сектор Арктики — наименее изученная и освоенная часть Российской Федерации, которая, вместе с тем, обладает огромными запасами минеральных ресурсов: углеводородов, каменного угля, алмазов, золота, олово-серебро-полиметаллических руд, редкоземельных металлов. По акватории северных морей проходит Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Именно с его развитием связывается освоение природных ресурсов Арктики.
Работа людей в экстремальных природно-климатических условиях Арктики требует от дальневосточной науки проведений систематических исследований в области адаптации и экологической физиологии аборигенного и пришлого населения, разработки медико-социальных основ их жизнедеятельности в арктических и субарктических зонах Российской Федерации. Такие исследования проводятся Научно-исследовательским центром «Арктика» ДВО РАН.
Глобальные изменения климата и вызванная этими изменениями деградация мерзлоты привели к масштабной эмиссии парниковых газов, многократно превышающих объемы выбросов в результате хозяйственной деятельности человека. Эти явления впервые были обнаружены и продолжают изучаться учеными ДВО РАН. Проблема деградации мерзлых пород и связанные с этим проблемы строительства и эксплуатации промышленных и гражданских объектов, в том числе и в связи с развитием Севморпути, обозначены дальневосточной наукой. Нужны дополнительные масштабные исследования для разработки рекомендаций по работе в новых условиях. Обнаружено, что глобальное потепление привело, кроме деградации мерзлоты, к смещению на север климатических и географических зон Евро-Азиатского континента. Последствия этого явления еще предстоит изучить.
Масштабное освоение Арктического региона, в том числе связанные с развитием грузоперевозок по СМП, ставят перед дальневосточными учеными множество задач: это и поиск решений для транспортных систем в природных условиях арктической зоны, и поддержание объектов инфраструктуры в рабочем состоянии с связи с деградацией мерзлоты, и разработка новых материалов, работающих в условиях экстремально низких температур, и многое другое.
В ДВО РАН разработана программа комплексных исследований «Научное сопровождение национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года», в которой уделено серьезное внимание вопросам развития Арктики. Мы надеемся, что эта программа будет поддержана Правительством Российской Федерации и дальневосточные ученые получат новые возможности для исследований, в том числе в арктических и субарктических зонах».