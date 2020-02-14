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Posted 14 февраля 2020, 05:35

Published 14 февраля 2020, 05:35

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Заброшенное здание

Родственники читинских бездомных детей отказались принять их из-за бедности

14 февраля 2020, 05:35
Фото: Медиахолдинг1Mi. Заброшенное здание
Сюжет
Дети
Судьба четырёх детей, найденных читинскими общественниками в ужасающих полудиких условиях, по-прежнему остаётся неустроенной. Трое мальчиков и трёхлетняя девочка живут в социально-реабилитационном центре, поскольку родственники отказались взять их к себе, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Чита.ру».

СМИ ссылается на уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову, которая объяснила: родные ребятишек, найденных в заброшенном доме, сами страдают от бедности и не могут отвечать за четырёх детей. Детский омбудсмен вместе с компетентными органами продолжает рассматривать различные варианты их жизнеустройства. В социально-реабилитационном центре с ребятами работают психолог и социальный педагог.

Малыши, старшему из которых всего 11 лет, были обнаружены 23 января в руинах здания в компании мужчины, которого они называли отцом. Однако документы опровергали его родительские права. Выяснилось, что мужчина был осуждён за хранение наркотиков и скрывался, так как не отбыл наказание до конца. Мать бросила детей ещё в середине января, но сотрудники полиции отыскали её. Семья с самого лета проживала в ужасающей обстановке и грелась при помощи костра. Тем не менее, до ноября старшие дети ещё ходили в школу.

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#Новости#Общество#Дети#Семья#Забайкальский край
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