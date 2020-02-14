Родственники читинских бездомных детей отказались принять их из-за бедности

Малыши, старшему из которых всего 11 лет, были обнаружены 23 января в руинах здания в компании мужчины, которого они называли отцом. Однако документы опровергали его родительские права. Выяснилось, что мужчина был осуждён за хранение наркотиков и скрывался, так как не отбыл наказание до конца. Мать бросила детей ещё в середине января, но сотрудники полиции отыскали её. Семья с самого лета проживала в ужасающей обстановке и грелась при помощи костра. Тем не менее, до ноября старшие дети ещё ходили в школу.