Родственники читинских бездомных детей отказались принять их из-за бедности

Posted 14 февраля 2020, 05:35
Published 14 февраля 2020, 05:35
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
СМИ ссылается на уполномоченного по правам ребёнка в России Анну Кузнецову, которая объяснила: родные ребятишек, найденных в заброшенном доме, сами страдают от бедности и не могут отвечать за четырёх детей. Детский омбудсмен вместе с компетентными органами продолжает рассматривать различные варианты их жизнеустройства. В социально-реабилитационном центре с ребятами работают психолог и социальный педагог.
Малыши, старшему из которых всего 11 лет, были обнаружены 23 января в руинах здания в компании мужчины, которого они называли отцом. Однако документы опровергали его родительские права. Выяснилось, что мужчина был осуждён за хранение наркотиков и скрывался, так как не отбыл наказание до конца. Мать бросила детей ещё в середине января, но сотрудники полиции отыскали её. Семья с самого лета проживала в ужасающей обстановке и грелась при помощи костра. Тем не менее, до ноября старшие дети ещё ходили в школу.