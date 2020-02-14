В 2019 году Роскомнадзор рассмотрел почти 200 жалоб на операторов связи в ДФО

При рассмотрении вопросов о контентных услугах — предоставляют подробную информацию с точки зрения законодательства РФ о порядке оказания таких услуг, а также о способах защиты от их случайного подключения. Так зачастую подключение дополнительной или контентной услуги производится оператором законно, а заявитель просто не владеет элементарными правилами цифровой гигиены и подключается к услугам по незнанию.