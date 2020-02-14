vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2020, 05:10

Published 14 февраля 2020, 05:10

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В 2019 году Роскомнадзор рассмотрел почти 200 жалоб на операторов связи в ДФО

В 2019 году Роскомнадзор рассмотрел почти 200 жалоб на операторов связи в ДФО

14 февраля 2020, 05:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Роскомнадзор подвел итоги систематической работы с обращениями граждан, касающихся вопросов оказания услуг связи операторами. В прошедшем году рассмотрено более 6,4 тысячи подобных обращений, из которых 181 приходится на Дальневосточный федеральный округ.

Больше всего жалоб поступило по вопросам оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента и несогласия абонентов с суммой выставленного счета.

Обращения преимущественно связаны с качеством оказания услуг мобильной связи, односторонним изменением операторами связи тарифов на слуги связи, оказанием дополнительных платных услуг без согласия абонента (в том числе контентных услуг) и перенесением абонентских номеров на сетях мобильной связи.

По итогам проведенных работ авторам обращений были направлены квалифицированные ответы с разъяснениями специалистов ведомства по дальнейшим действиям, часть обращений перенаправлялась для проверки жалоб в Роспотребнадзор.

Что касается вопросов изменения тарифов, специалисты Роскомнадзора дают разъяснения о допустимости таких изменения при условии предварительного информирования абонента.

При рассмотрении вопросов о контентных услугах — предоставляют подробную информацию с точки зрения законодательства РФ о порядке оказания таких услуг, а также о способах защиты от их случайного подключения. Так зачастую подключение дополнительной или контентной услуги производится оператором законно, а заявитель просто не владеет элементарными правилами цифровой гигиены и подключается к услугам по незнанию.

По вопросам перенесения абонентских номеров на сетях мобильной связи операторам указывается на недопустимость необоснованных отказов и многократных повторных обращений абонентов с заявлениями при перенесении номеров.

В целях сокращения количества жалоб Роскомнадзор на систематической основе проводит семинары с операторами связи, в рамках которых, в частности, рассматриваются вопросы устранения нарушения порядка оказания контентных услуг, улучшения качества услуг связи.

#Новости#Общество#Дальний Восток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика