В 2019 году Роскомнадзор рассмотрел почти 200 жалоб на операторов связи в ДФО

Posted 14 февраля 2020, 05:10
Published 14 февраля 2020, 05:10
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Больше всего жалоб поступило по вопросам оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента и несогласия абонентов с суммой выставленного счета.
Обращения преимущественно связаны с качеством оказания услуг мобильной связи, односторонним изменением операторами связи тарифов на слуги связи, оказанием дополнительных платных услуг без согласия абонента (в том числе контентных услуг) и перенесением абонентских номеров на сетях мобильной связи.
По итогам проведенных работ авторам обращений были направлены квалифицированные ответы с разъяснениями специалистов ведомства по дальнейшим действиям, часть обращений перенаправлялась для проверки жалоб в Роспотребнадзор.
Что касается вопросов изменения тарифов, специалисты Роскомнадзора дают разъяснения о допустимости таких изменения при условии предварительного информирования абонента.
При рассмотрении вопросов о контентных услугах — предоставляют подробную информацию с точки зрения законодательства РФ о порядке оказания таких услуг, а также о способах защиты от их случайного подключения. Так зачастую подключение дополнительной или контентной услуги производится оператором законно, а заявитель просто не владеет элементарными правилами цифровой гигиены и подключается к услугам по незнанию.
По вопросам перенесения абонентских номеров на сетях мобильной связи операторам указывается на недопустимость необоснованных отказов и многократных повторных обращений абонентов с заявлениями при перенесении номеров.
В целях сокращения количества жалоб Роскомнадзор на систематической основе проводит семинары с операторами связи, в рамках которых, в частности, рассматриваются вопросы устранения нарушения порядка оказания контентных услуг, улучшения качества услуг связи.