В России предлагают ввести бессрочные паспорта с 65 лет

Posted 14 февраля 2020, 10:57
Published 14 февраля 2020, 10:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По мнению депутата, реалии современной жизни изменились настолько, что человек на пенсии часто не похож на себя самого двадцатилетней давности. Среди факторов, оказавших на это влияние, Петров назвал повышение пенсионного возраста и увеличившуюся продолжительность жизни.
«Создаются гипотетические трудности при идентификации человека органами государственной власти, ведь других биометрических показателей, кроме фото, в паспортах нет», — обращает внимание инициатор идеи.
Петров считает логичным, что паспорт будут выдавать одновременно с выходом человека на пенсию.
Первый заместитель председателя комитета по социальной политике в Совете Федерации Валерий Рязанский прокомментировал news.ru, что идея имеет право на жизнь, если на человека не будут возложены дополнительные бюрократические проволочки или финансовые траты. С другой стороны, отмечает Рязанский, и технологии в последнее время шагнули вперед: идентифицировать российского гражданина можно и без паспорта.