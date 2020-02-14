В России предлагают ввести бессрочные паспорта с 65 лет

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике в Совете Федерации Валерий Рязанский прокомментировал news.ru, что идея имеет право на жизнь, если на человека не будут возложены дополнительные бюрократические проволочки или финансовые траты. С другой стороны, отмечает Рязанский, и технологии в последнее время шагнули вперед: идентифицировать российского гражданина можно и без паспорта.