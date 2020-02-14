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Posted 14 февраля 2020, 10:57

Published 14 февраля 2020, 10:57

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В России предлагают ввести бессрочные паспорта с 65 лет

В России предлагают ввести бессрочные паспорта с 65 лет

14 февраля 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Петербургский депутат Владимир Петров обратился к министру МВД Колокольцеву с предложением выдавать бессрочный паспорт не в 45, а в 65 лет.

По мнению депутата, реалии современной жизни изменились настолько, что человек на пенсии часто не похож на себя самого двадцатилетней давности. Среди факторов, оказавших на это влияние, Петров назвал повышение пенсионного возраста и увеличившуюся продолжительность жизни.

«Создаются гипотетические трудности при идентификации человека органами государственной власти, ведь других биометрических показателей, кроме фото, в паспортах нет», — обращает внимание инициатор идеи.

Петров считает логичным, что паспорт будут выдавать одновременно с выходом человека на пенсию.

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике в Совете Федерации Валерий Рязанский прокомментировал news.ru, что идея имеет право на жизнь, если на человека не будут возложены дополнительные бюрократические проволочки или финансовые траты. С другой стороны, отмечает Рязанский, и технологии в последнее время шагнули вперед: идентифицировать российского гражданина можно и без паспорта.

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