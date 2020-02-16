Переходили дорогу в неположенном месте: два пешехода погибли во Владивостоке

Posted 16 февраля 2020, 05:03
Published 16 февраля 2020, 05:03
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы Госавтоинспекции, одна из аварий произошла в районе улицы Олега Кошевого. Водитель автомобиля Toyota Crown, двигаясь в сторону улицы Калинина, сбил женщину. От полученных травм 45-летняя жительница Владивостока скончалась на месте происшествия. По словам сотрудников ГИБДД, на переходила дорогу не по пешеходному переходу.
Второе ДТП случилось в районе проспекта 100-лет Владивостоку. 26-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy, возможно, не заметил перебегающего дорогу мужчину и сбил его. Пострадавший также скончался от полученных травм.
Оба случаи произошли в момент, когда пешеходы пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Теперь компетентным ведомствам предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока автомобилист наехал на пешехода. Потерпевший скончался до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.