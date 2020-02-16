vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2020, 05:03

Published 16 февраля 2020, 05:03

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

пешеход

Переходили дорогу в неположенном месте: два пешехода погибли во Владивостоке

16 февраля 2020, 05:03
Фото: Медиахолдинг1Mi. пешеход
Сюжет
ДТП
В ночь на воскресенье, 16 февраля, в столице Дальнего Востока произошло два ДТП, в результате которых погибли пешеходы. Они переходили дорогу в неположенном месте. На момент аварии водители не были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, одна из аварий произошла в районе улицы Олега Кошевого. Водитель автомобиля Toyota Crown, двигаясь в сторону улицы Калинина, сбил женщину. От полученных травм 45-летняя жительница Владивостока скончалась на месте происшествия. По словам сотрудников ГИБДД, на переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Второе ДТП случилось в районе проспекта 100-лет Владивостоку. 26-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy, возможно, не заметил перебегающего дорогу мужчину и сбил его. Пострадавший также скончался от полученных травм.

Оба случаи произошли в момент, когда пешеходы пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Теперь компетентным ведомствам предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока автомобилист наехал на пешехода. Потерпевший скончался до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Материалы по теме
В пригороде Владивостока мотоциклист снёс пешехода, смерть была мгновенной
#Новости#Владивосток#Наезд на пешехода#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика