Переходили дорогу в неположенном месте: два пешехода погибли во Владивостоке

Сюжет ДТП

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в столице Дальнего Востока произошло два ДТП, в результате которых погибли пешеходы. Они переходили дорогу в неположенном месте. На момент аварии водители не были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, одна из аварий произошла в районе улицы Олега Кошевого. Водитель автомобиля Toyota Crown, двигаясь в сторону улицы Калинина, сбил женщину. От полученных травм 45-летняя жительница Владивостока скончалась на месте происшествия. По словам сотрудников ГИБДД, на переходила дорогу не по пешеходному переходу. Второе ДТП случилось в районе проспекта 100-лет Владивостоку. 26-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy, возможно, не заметил перебегающего дорогу мужчину и сбил его. Пострадавший также скончался от полученных травм. Оба случаи произошли в момент, когда пешеходы пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Теперь компетентным ведомствам предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде Владивостока автомобилист наехал на пешехода. Потерпевший скончался до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. Материалы по теме В пригороде Владивостока мотоциклист снёс пешехода, смерть была мгновенной