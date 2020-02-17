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Posted 17 февраля 2020, 04:11

Published 17 февраля 2020, 04:11

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

деньги

Почти 80 миллионов рублей получил житель республики Коми во Владивостоке

17 февраля 2020, 04:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. деньги
Сюжет
Мошенники
Во Владивостоке предъявлено обвинение жителю республики Коми. В краевом центре ему удалось мошенническим путём получить 79,5 миллиона рублей. Половину средств он потратил вместе со своей супругой на машину премиум-класса, парковочное место и квартиру, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, мужчина прибыл в столицу Дальнего Востока. Он придумал себе имя и реквизиты иностранной компании, которой, на самом деле, не существовало. Таким способом он заключил договор с одной из компаний на поставку нефтепродуктов — судового топлива. Генеральный директор другой иностранной компании заключил с мошенником договор и передал залог в размере 79,5 миллиона рублей.

После этого обвиняемый уехал в Москву, где и приобрёл недвижимость вместе со своей супругой. На это он потратил около 44 миллионов рублей. А пострадавшая компания свой заказ так и не получила.

В итоге, злоумышленника задержали в столице России. Его доставили во Владивосток. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу, а на его имущество наложен арест.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бывшая сотрудница одного из банков похитила со счетов приморцев около 16 миллионов рублей. Она имела доступ к клиентской базе и просто переводила деньги на другие счета. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Общество#Владивосток#Мошенники#Деньги
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