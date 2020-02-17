Почти 80 миллионов рублей получил житель республики Коми во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бывшая сотрудница одного из банков похитила со счетов приморцев около 16 миллионов рублей. Она имела доступ к клиентской базе и просто переводила деньги на другие счета. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.