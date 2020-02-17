Владивостокцы в опасности: россиянка заразилась коронавируcом на круизном лайнере

Posted 17 февраля 2020, 11:37
Published 17 февраля 2020, 11:37
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Данных о том, кто именно из находящихся на борту 24-х граждан России подхватил опасную инфекцию, пока не поступало. Вместе с тем, на борту стоящего на карантине гигантского судна находятся и двое жителей Владивостока. В настоящее время известно о том, что в ближайшее время заболевшая женщина будет доставлена в больницу, где она пройдёт курс лечения от коронавируса.
Как сообщало «Восток-Медиа», из-за вспышки коронавируса на борту круизный лайнер Diamond Princess стоит на рейде возле японского порта Йокогама с 3 февраля. На его борту — более 3000 человек, в том числе граждане России. По состоянию на 17 февраля заболевание COVID-19 диагностировано уже у 454 пассажиров на судне. Все заболевшие госпитализированы.
Напомним, 7 февраля одна из пассажирок лайнера Diamond Princess, жительница Владивостока по имени Лариса, рассказала в интервью известной журналистке Ольге Скабеевой для программы «60 минут» об обстановке в на судне, о состоянии пассажиров и о том, в каких условиях им приходится ожидать окончания карантина. По словам Ларисы, помимо жителей столицы Приморья, на борту «Бриллиантовой Принцессы» есть жители Хабаровска, москвичи, семья из Казани. Все граждане России общаются между собой по телефону и поддерживают друг друга.