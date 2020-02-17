Владивостокцы в опасности: россиянка заразилась коронавируcом на круизном лайнере

Данных о том, кто именно из находящихся на борту 24-х граждан России подхватил опасную инфекцию, пока не поступало. Вместе с тем, на борту стоящего на карантине гигантского судна находятся и двое жителей Владивостока. В настоящее время известно о том, что в ближайшее время заболевшая женщина будет доставлена в больницу, где она пройдёт курс лечения от коронавируса.