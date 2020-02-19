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Posted 19 февраля 2020, 07:53

Published 19 февраля 2020, 07:53

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

краб

Камчатский краб и трепанг «не уплыли» из Приморья в КНР

19 февраля 2020, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. краб
Сюжет
КНР
Гражданин КНР решил вывезти из Приморья камтчатского краба и дальневосточного трепанга стоимостью почти два миллиона рублей. Он придумал хитрую схему. И хотел ночью воплотить её в жизнь. Но у него ничего не вышло.

По информации отдела по связям с общественностью ДВТУ, в Китай могли попасть почти 400 килограммов варено-мороженого краба и более 43 килограммов варёно-сушёного трепанга. Где именно взял житель КНР морской деликатес неизвестно. Он планировал увезти дары моря на Родину. И придумал очень интересную схему.

Нарушитель планировал ночью на моторном катере перевезти трепанга и краба. А потом их продать. Но во время погрузки товара на катер его задержали. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Не исключено, что житель КНР теперь может сменить место жительства на семь лет, либо заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пограничники в Хасанском районе нашли микроавтобус. В салоне были расположены 20 коробок с крабом. Мужчине теперь придётся ответить за свои действия.

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#Новости#Владивосток#КНР#Крабы
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