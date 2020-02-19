Камчатский краб и трепанг «не уплыли» из Приморья в КНР

Нарушитель планировал ночью на моторном катере перевезти трепанга и краба. А потом их продать. Но во время погрузки товара на катер его задержали. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Не исключено, что житель КНР теперь может сменить место жительства на семь лет, либо заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.