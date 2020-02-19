Камчатский краб и трепанг «не уплыли» из Приморья в КНР

Posted 19 февраля 2020, 07:53
Published 19 февраля 2020, 07:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации отдела по связям с общественностью ДВТУ, в Китай могли попасть почти 400 килограммов варено-мороженого краба и более 43 килограммов варёно-сушёного трепанга. Где именно взял житель КНР морской деликатес неизвестно. Он планировал увезти дары моря на Родину. И придумал очень интересную схему.
Нарушитель планировал ночью на моторном катере перевезти трепанга и краба. А потом их продать. Но во время погрузки товара на катер его задержали. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Не исключено, что житель КНР теперь может сменить место жительства на семь лет, либо заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пограничники в Хасанском районе нашли микроавтобус. В салоне были расположены 20 коробок с крабом. Мужчине теперь придётся ответить за свои действия.