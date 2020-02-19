Картина дня в Приморье: два пожара, ЭКО-двойня и ограбление туристки

Первая в новом, 2020 году, ЭКО-двойня появилась на свет в Приморье. Во Владивостоке в Роддоме № 3 41-летняя мама благополучно произвела на свет девочку и мальчика весом 2220 и 2430 граммов. Счастливая роженица рассказала, что выносила дочку и сына без осложнений и рисков для здоровья. Дети появились на свет на 35-ой неделе беременности.