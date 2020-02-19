vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2020, 13:53

Published 19 февраля 2020, 13:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

беременность

Картина дня в Приморье: два пожара, ЭКО-двойня и ограбление туристки

19 февраля 2020, 13:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. беременность
Самые интересные события среды – в обзоре «Восток-Медиа»

ЭКО-двойня

Первая в новом, 2020 году, ЭКО-двойня появилась на свет в Приморье. Во Владивостоке в Роддоме № 3 41-летняя мама благополучно произвела на свет девочку и мальчика весом 2220 и 2430 граммов. Счастливая роженица рассказала, что выносила дочку и сына без осложнений и рисков для здоровья. Дети появились на свет на 35-ой неделе беременности.

Два пожара

Сразу два серьёзных пожара произошли вечером 19 февраля во Владивостоке. Один из случился на овощном складе на улице Калинина. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Схватка с пламенем продолжалась два часа, в ней принимали участие 33 пожарных.

Кроме того, около 19 часов пламя вспыхнуло в здании «Дальпресса» на проспекте Красного Знамени: там загорелись бытовой инвентарь и бумага. Уже через полчаса огонь был потушен. В результате обоих происшествий пострадавших нет. Причины возгораний выясняются.

Ограбление туристки

Приморец ограбил туристку из Республики Корея: он открыто похитил у девушки конверт с деньгами. Инцидент произошёл в Первомайском районе города на улице Фастовской. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Подозреваемый уже задержан и признался в содеянном.

Материалы по теме
ЭКО-двойня. 41-летняя роженица из Приморья вошла в историю
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика