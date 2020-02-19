Картина дня в Приморье: два пожара, ЭКО-двойня и ограбление туристки

Posted 19 февраля 2020, 13:53
Published 19 февраля 2020, 13:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
ЭКО-двойня
Первая в новом, 2020 году, ЭКО-двойня появилась на свет в Приморье. Во Владивостоке в Роддоме № 3 41-летняя мама благополучно произвела на свет девочку и мальчика весом 2220 и 2430 граммов. Счастливая роженица рассказала, что выносила дочку и сына без осложнений и рисков для здоровья. Дети появились на свет на 35-ой неделе беременности.
Два пожара
Сразу два серьёзных пожара произошли вечером 19 февраля во Владивостоке. Один из случился на овощном складе на улице Калинина. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Схватка с пламенем продолжалась два часа, в ней принимали участие 33 пожарных.
Кроме того, около 19 часов пламя вспыхнуло в здании «Дальпресса» на проспекте Красного Знамени: там загорелись бытовой инвентарь и бумага. Уже через полчаса огонь был потушен. В результате обоих происшествий пострадавших нет. Причины возгораний выясняются.
Ограбление туристки
Приморец ограбил туристку из Республики Корея: он открыто похитил у девушки конверт с деньгами. Инцидент произошёл в Первомайском районе города на улице Фастовской. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Подозреваемый уже задержан и признался в содеянном.