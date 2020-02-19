Мгновенно и вдвое дешевле: как «Почта России» оцифровала заказные письма

«На юридический статус письма форма доставки не влияет: электронная почтовая система работает на основании законодательных актов, специально регулирующих такую почтовую услугу. Это также дает преимущество перед e-mail. Ведь для его использования в бизнесе нужно предварительно условиться об этом с партнерами. А электронные заказные письма «Почты России» можно направлять сразу: они всегда юридически значимы. Поскольку содержание письма фиксируется и надежно сохраняется, на него можно ссылаться в деловых и судебных спорах», – поясняет Аркадий Кремнев, директор по коммерческим операциям Блока почтового бизнеса и социальных услуг АО «Почта России».