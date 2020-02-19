Терапевт назвал самые негигиеничные привычки современных людей

Водовозов рассказал, что смартфон является самым грязным предметом из тех, что используют люди, потому что человек везде берет с собой телефон – в общественный транспорт, на учебу, в столовую, в туалет и т.д. Наличие на гаджете большого количества микробов подтверждается исследованиями.