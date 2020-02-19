Терапевт назвал самые негигиеничные привычки современных людей

Posted 19 февраля 2020, 15:25
Published 19 февраля 2020, 15:25
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
По словам Водовозова, многие люди привыкли грызть кончик ручки или карандаш. Это не только негигиенично, но и вредно для зубов, отметил эксперт. Об этом пишет газета «Известия».
Вредная привычка грызть что-то приводит к разрушению зубной эмали. Также зубы страдают, если человек в своей работе часто «перекусывает» что-нибудь, например, швейную нить, скотч или зачищает зубами электропровода.
Водовозов рассказал, что смартфон является самым грязным предметом из тех, что используют люди, потому что человек везде берет с собой телефон – в общественный транспорт, на учебу, в столовую, в туалет и т.д. Наличие на гаджете большого количества микробов подтверждается исследованиями.
Терапевт посоветовал протирать телефоны антибактериальными салфетками, однако не использовать для этого спиртосодержащие жидкости, которые могут повредить экран.
Водовозов предостерег от частого использования смартфона, потому что это может вызвать интернет-зависимость, испортить зрение, нарушить осанку и стать причиной автомобильной аварии.