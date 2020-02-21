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Posted 21 февраля 2020, 19:03

Published 21 февраля 2020, 19:03

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Эвакуированные на Украину граждане шокированы приемом соотечественников

21 февраля 2020, 19:03
Эвакуированных из китайского Уханя украинцев соотечественники встретили крайне не радушно. Пост с описанием инцидента разместил в Facebook директор балетной труппы FashionPa Владимир Богданов, 17 артистов которого также были доставлены в Украину из Китая.

В частности, Богданов отметил, что украинцы оказались в шоке от организации перелета, негатива, а также дикости со стороны своих же соотечественников, приводит его слова RNS.

Он поблагодарил адекватную часть населения за оказанную поддержку. Директор труппы подчеркнул, что специально отказывался от комментариев для журналистов, чтобы избежать конфликта.

Кроме того, Богданов пришел в недоумение от огромной лавины негативных высказываний в социальных сетях.

В Харьков из Уханя, где произошла вспышка коронавируса, 20 февраля 2020 года были эвакуированы 73 украинца. Сейчас они находятся на карантине в медцентре нацгвардии Украины в Полтавской области.

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