Им больше 100 лет: сколько в Приморье супердолгожителей?

Posted 21 февраля 2020, 02:17
Published 21 февраля 2020, 02:17
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным Приморскстата, мужчин меньше, чем женщин. Но разрыв не такой уж и большой. Судя по статистике за 2019 год, в регионе проживало 48 процентов мужчин от общей численности населения Приморья. То есть, получается, что женщин всего на 4 процента больше мужчин.
Среди представителей сильного пола есть долгожители. По последним данным, в регионе проживает более четырёх тысяч мужчин, которым больше 85 лет. 45 человек из них — это те, которым либо только исполнилось 100 лет, либо они уже перешагнули этот порог.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, куда можно «ехать» за женихами девушкам, желающим найти вторую половинку. Хотя мужчин меньше, чем женщин, но в четырёх районах Приморья ситуация прямо противоположная. Там мужское население на несколько процентов превосходит женское.