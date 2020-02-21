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Posted 21 февраля 2020, 02:17

Published 21 февраля 2020, 02:17

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

старики

Им больше 100 лет: сколько в Приморье супердолгожителей?

21 февраля 2020, 02:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. старики
В Приморье, по данным за 2019 год, проживало 910, 2 тысячи мужчин. Это 48 процентов от всей численности населения региона. Причём большая часть представителей сильного пола пожелала жить в крупных городах края. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По данным Приморскстата, мужчин меньше, чем женщин. Но разрыв не такой уж и большой. Судя по статистике за 2019 год, в регионе проживало 48 процентов мужчин от общей численности населения Приморья. То есть, получается, что женщин всего на 4 процента больше мужчин.

Среди представителей сильного пола есть долгожители. По последним данным, в регионе проживает более четырёх тысяч мужчин, которым больше 85 лет. 45 человек из них — это те, которым либо только исполнилось 100 лет, либо они уже перешагнули этот порог.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, куда можно «ехать» за женихами девушкам, желающим найти вторую половинку. Хотя мужчин меньше, чем женщин, но в четырёх районах Приморья ситуация прямо противоположная. Там мужское население на несколько процентов превосходит женское.

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#Новости#Общество#Владивосток#Население
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