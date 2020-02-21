Им больше 100 лет: сколько в Приморье супердолгожителей?

По данным Приморскстата, мужчин меньше, чем женщин. Но разрыв не такой уж и большой. Судя по статистике за 2019 год, в регионе проживало 48 процентов мужчин от общей численности населения Приморья. То есть, получается, что женщин всего на 4 процента больше мужчин.